Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков сообщил о новой массированной атаке на Белгород

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам губернатора, большие повреждения получили объекты энергетики. В городе наблюдается частичная потеря света и тепла. Гладков заверил, что аварийные бригады уже начали работы по восстановлению

В результате массированной атаки на объекты энергетики Белгорода есть большие повреждения, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в видеообращении в телеграм-канале.

«Мы видим, что есть частичная потеря электроэнергии, тепла. Поэтому сейчас разбираемся», — сказал губернатор.

По его словам, аварийные бригады уже вышли на восстановление.

В 21:31 мск Гладков объявил ракетную опасность в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Губернатор посоветовал местным жителям спуститься в подвалы. Примерно через 20 минут, в 21:47 мск, Гладков написал об отбое ракетной опасности.

Гладков сообщил подробности ночных атак по Белгороду и пригороду
Политика
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

За последнее время Белгород и Белгородская область регулярно подвергаются обстрелам. Так, минувшей ночью ВСУ выпустили по Белгороду и населенным пунктам Белгородского округа 12 ракет. Ранее об обстреле региона Гладков сообщал вечером 15 февраля. По его словам, энергообъекты получили серьезные повреждения. Во время атаки пострадал мужчина в селе Никольское Белгородского округа — по автомобилю, в котором тот находился, ударил дрон. Пострадавшего госпитализировали с минно-взрывной травмой и баротравмой.

До этого, 14 февраля, Гладков сообщал о проблемах с теплом и светом после обстрела. Правительство России выделило региону дополнительные 500 млн руб. для покупки 310 дополнительных генераторов, 65 из которых уже передали Белгородской области, рассказал губернатор.

