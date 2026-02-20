В университете назвали причину смерти студента в общежитии на Урале
Смерть студента, чье тело нашли в одном из общежитий Уральского гуманитарного института УрФУ, наступила в результате заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщили РБК в пресс-службе вуза.
«Согласно заключению медиков, смерть молодого человека, чье тело было обнаружено в одном из университетских общежитий, наступила в результате заболевания сердечно-сосудистой системы», — говорится в сообщении.
Ранее некоторые СМИ, включая «КП-Екатеринбург» (со ссылкой на источник), сообщили, что студент покончил с собой. В университете теперь подчеркнули, что версия о добровольном уходе из жизни неверна, а также выразили соболезнования семье умершего.
По данным газеты, студент учился на втором курсе.
Ранее в феврале несовершеннолетний умер в общежитии одного из техникумов Пермского края. Региональное управление Следственного комитета (СК) начало процессуальную проверку. По предварительным данным, подросток долго находился в душевой, где позже его тело обнаружили сотрудники общежития. Признаков криминального характера смерти выявлено не было.
