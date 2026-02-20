В Литве предложили запретить соцсети для детей до 16 лет

Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Депутат парламента Литвы Дайва Ульбинайте предложила законодательно ограничить доступ к социальным сетям для детей младше 16 лет и обязать платформы эффективно проверять возраст пользователей, сообщает Delfi.

Она отметила, что законодательство уже регулирует доступ несовершеннолетних к алкоголю, сигаретам и азартным играм. Похожий подход должен быть и в интернете, считает депутат. «Поэтому я предлагаю установить, что социальными сетями можно пользоваться с 16 лет, и обязать социальные сети применять эффективные системы проверки возраста, а не просто галочки», — подчеркнула Ульбинайте.

По ее словам, после внедрения изменений поставщики услуг социальных сетей будут обязаны применять надежные механизмы проверки возраста — технологические средства, позволяющие реально подтвердить возраст пользователя.

В декабре 2025 года в Австралии вступил в силу закон, запрещающий подросткам младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Платформы обязали принимать меры, чтобы не допускать создание и ведение аккаунтов детьми до 16 лет.

Закон направлен на защиту подростков от давления, рисков и вредного контента, а также от особенностей дизайна соцсетей, стимулирующих чрезмерное время у экрана. Штрафов для самих подростков и их родителей не предусмотрено.

Ответственность несут компании: за несоблюдение требований им грозит штраф до 49,5 млн австралийских долларов. Ограничения коснулись таких платформ, как Facebook, Instagram (принадлежат Meta Platforms, признанной экстремистской и запрещенной в России), TikTok, Snapchat, X, YouTube и Reddit.