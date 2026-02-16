 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Россиян ожидают трехдневные выходные

Трехдневные выходные ожидают россиян в конце февраля
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В конце недели россиян ожидают трехдневные выходные, следует из производственного календаря на 2026 год.

В этом году День защитника Отечества выпадает на понедельник, поэтому россияне будут отдыхать три дня — с 21 по 23 февраля.

Текущая неделя станет последней полной рабочей неделей в этом месяце. Всего в феврале 19 рабочих и девять выходных дней.

Следующие трехдневные выходные ждут россиян в начале марта. Они будут связаны с Международным женским днем — 8 Марта, который в этом году выпадает на воскресенье. В связи с этим выходные продлятся с 7 по 9 марта. После этого россиян вновь ждет четырехдневная рабочая неделя — с 10 по 13 марта.

Всего в 2026 году трехдневные выходные будут пять раз — в феврале (День защитника Отечества), марте (Международный женский день), дважды в мае (Праздник весны и труда и День Победы) и в июне (День России).

