Россиян ожидают трехдневные выходные
В конце недели россиян ожидают трехдневные выходные, следует из производственного календаря на 2026 год.
В этом году День защитника Отечества выпадает на понедельник, поэтому россияне будут отдыхать три дня — с 21 по 23 февраля.
Текущая неделя станет последней полной рабочей неделей в этом месяце. Всего в феврале 19 рабочих и девять выходных дней.
Следующие трехдневные выходные ждут россиян в начале марта. Они будут связаны с Международным женским днем — 8 Марта, который в этом году выпадает на воскресенье. В связи с этим выходные продлятся с 7 по 9 марта. После этого россиян вновь ждет четырехдневная рабочая неделя — с 10 по 13 марта.
Всего в 2026 году трехдневные выходные будут пять раз — в феврале (День защитника Отечества), марте (Международный женский день), дважды в мае (Праздник весны и труда и День Победы) и в июне (День России).
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»