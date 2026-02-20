 Перейти к основному контенту
Политика
0

Адвоката Полозова заочно приговорили к заключению по делу о фейках

Николай Полозов
Николай Полозов (Фото: nikolay.polozov / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Суд в Москве заочно приговорил адвоката Николая Полозова (признан в России иноагентом) к восьми годам и шести месяцам исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

В апреле 2022 года Полозов опубликовал в канале одного из мессенджеров пост, содержащий «под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции», говорится в сообщении.

Кроме того, в одном из интервью Полозова эксперты нашли заведомо ложную информацию о действиях ВС.

Суд признал мужчину виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса России — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России. Полозову также запретили на четыре года администрировать сайты электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Адвоката Полозова заочно арестовали за фейки о российской армии
Политика
Николай&nbsp;Полозов&nbsp;(внесен в реестр иноагентов)

В июле 2025 года суд в Москве заочно арестовал Полозова по делу о распространении фейков о российской армии. В начале июля МВД объявило его в розыск.

Полозов ведет адвокатскую практику с 2008 года. В 2013 году на него поступала жалоба в Адвокатскую палату Москвы от участницы Pussy Riot, интересы которой он ранее представлял. Девушка заявила об оказании адвокатом неквалифицированных юридических услуг. Он также защищал украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в 2018 году.

Полозов выступал защитником Ильи Горячева, которого следствие и суд назвали лидером и идеологом ультраправой экстремистской группировки «Боевая организация русских националистов» (БОРН). После пожизненного приговора Полозов обжаловал его в вышестоящих инстанциях и готовил жалобу в ЕСПЧ.

В 2024 году Минюст включил Полозова в реестр иноагентов, объяснив, что юрист призывал к поддержке ВСУ и распространял недостоверную информацию. Сам адвокат заявил, что не будет маркировать свои материалы пометкой иноагента.

