Общество⁠,
0

Путин подписал указ о приеме в гражданство России физика Голубова

Александр Голубов
Александр Голубов (Фото: Samokhinaiv1990 / Wikipedia)

Президент Владимир Путин подписал указ о выдаче российского гражданства доктору физико-математических наук Александру Голубову, документ размещен на портале публикования официальных актов.

Голубов родился в Белоруссии в 1960 году. В разговоре с РБК Голубов рассказал, что подал заявление на гражданство в июле 2025 года и пока не был уведомлен об одобрении.

«Подождите, а это уже известно, что я получил гражданство? Дело в том, что это для меня новость, потому что я подавал на него, если речь идет про меня, я подавал эти документы уже, наверное, когда это было... в июле», — сказал Голубов.

Путин подписал указ о получении гражданства участниками военной операции
Политика
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

С 2020 года он является главным научным сотрудником в Департаменте электронной инженерии, МИЭМ, НИУ ВШЭ, следует из карточки на сайте учебного заведения.

Александр Голубов в 1983 году окончил кафедру теоретической физики НИТУ «МИСИС» в группе нобелевского лауреата по физике Алексея Абрикосова, говорится на сайте University of Twente.

Кандидатскую и докторскую диссертации он защитил в Институте физики твердого тела Российской академии наук в Черноголовке. В период с 1987 по 1997 год он работал научным сотрудником этого института, после чего в 1998 году перешел в нидерландский Университет Твенте.

В 2014 году он получил грант в размере €2,5 млн на создание новой лаборатории в Московском физико-техническом институте (МФТИ) для исследований по теме «Топологические квантовые явления в сверхпроводящих структурах».

В 2021 году Голубова избрали членом Американского физического общества (Fellow APS).

Софья Полковникова
Владимир Путин ученые гражданство
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
