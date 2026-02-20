Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщает глава региона Михаил Развожаев в телеграм-канале.

В региональном МЧС уточнили, что в городе прозвучал сигнал сирены.

В Севастополе регулярно объявляют об опасности атак с воздуха. Последний раз сирены звучали вечером 19 февраля, предупреждение действовало до раннего утра 20 февраля. За упомянутый период Развожаев несколько раз сообщал об отражении атак БПЛА.