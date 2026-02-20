 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщает глава региона Михаил Развожаев в телеграм-канале.

В региональном МЧС уточнили, что в городе прозвучал сигнал сирены.

В трех регионах России объявили ракетную опасность
Политика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В Севастополе регулярно объявляют об опасности атак с воздуха. Последний раз сирены звучали вечером 19 февраля, предупреждение действовало до раннего утра 20 февраля. За упомянутый период Развожаев несколько раз сообщал об отражении атак БПЛА.

Софья Полковникова
Севастополь Воздушная тревога Михаил Развожаев
Михаил Развожаев фото
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
