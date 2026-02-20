 Перейти к основному контенту
0

Нацбанк Украины вывел из обращения сразу четыре номинала банкнот

НБУ заявил о выведении из обращения банкнот номиналами 1, 2, 5, 10 гривен
Фото: Frank Hammerschmidt / dpa / Global Look Press
Фото: Frank Hammerschmidt / dpa / Global Look Press

На Украине весной заменят банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов на монеты соответствующего достоинства, которые уже находятся в обращении, сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

С 2 марта 2026 года банкноты «нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары и услуги», — говорится в сообщении.

Глава НБУ заявил о готовности обсудить блокировку счетов уклонистов
Политика
Фото:fizkes / Shutterstock

Банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен сегодня почти не встречаются в сфере розничной торговли. Кроме того, средний срок их годности составляет около 2,5 года. Фактически банкноты указанных номиналов, которые еще оставались в обращении, считаются изношенными, пояснил НБУ. При этом продолжительность обращения монет составляет около 20–25 лет.

Обменять купюры на оборотные монеты можно во всех отделениях банков Украины до 2027 года, в уполномоченных банках до 2029 года и в Национальном банке бессрочно.

