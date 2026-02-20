Россельхознадзор выявил «переработки» мини-пигов в ярославском антикафе

Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям выявило переработки мини-пигов в ярославском кафе и выдало предостережение владельцу, сообщает ведомство на своем сайте.

«Рабочий режим для контакта с животными превышает допустимые нормы — более трех часов в день и более четырех календарных дней подряд», — следует из сообщения.

Также Россельхознадзор обнаружил, что в помещении нет укрытий для животных, а на самих мини-пигов не оформлены ветеринарные сопроводительные сертификаты. Это нарушает ветеринарные правила, утвержденные Минсельхозом России.

Жалоба на работу антикафе поступила в управление от жительницы. В заведении находились четыре декоративных поросенка, которые имели ветеринарные паспорта с отметками о вакцинации против чумы. Также животных чипировали и поставили на индивидуальный учет.

Мини-пиги — это селекционно выведенные карликовые домашние свиньи, значительно меньшие обычных сельхозсвиней: взрослые обычно весят от 30–40 до 80 кг, имеют компактное округлое тело, короткие ноги и разнообразные окрасы, отличаются высокой сообразительностью и социальностью, могут обучаться командам и пользоваться лотком, но требуют много внимания, пространства и правильного кормления.

18 сентября 2025 года депутат Московской городской думы и директор Московского зоопарка Светлана Акулова предложила запретить держать в антикафе капибар, енотов, сурикатов и лемуров.

Она подняла вопрос о нарушениях закона и санитарных норм в «псевдозаведениях, маскирующихся под антикафе». По ее словам, владельцы таких заведений не создают хороших условий для животных, что несет риски для них самих и посетителей антикафе.