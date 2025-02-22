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Прокуратура нашла нарушения в антикафе с мини-пигами в Москве

Прокуратура Москвы нашла многочисленные нарушения в антикафе с мини-пигами

В антикафе с мини-пигами на Проспекте Мира в Москве во время проверки прокуратура нашла многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба ведомства столицы в телеграм-канале.

Как отмечает пресс-служба, в небольшом подвальном помещении можно посмотреть и погладить карликовых домашних свиней, на момент проверки в кафе было восемь мини-пигов.

«Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, нарушения прав потребителей и другие», — говорится в сообщении.

В результате прокуратура провела определенные действия, чтобы нарушения законодательства были устранены.

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В конце января в Пермском крае прокуратура начала проверку после массового отравления шаурмой в местном кафе. Предварительно, у потерпевших тогда обнаружили возбудитель сальмонеллеза.

Роспотребнадзор тогда сообщил, что после отбора проб воды, пищевых продуктов и сырья, обследования сотрудников уже были обнаружены грубые нарушения саниторного законодательства.

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