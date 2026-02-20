 Перейти к основному контенту
0

Экс-посол назвал двуличие австрийских политиков главным разочарованием

Дмитрий Любинский
Дмитрий Любинский (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Заместитель министра иностранных дел России и бывший посол в Австрии Дмитрий Любинский рассказал, что одним из самых больших разочарований для него в работе стало двуличие австрийских политиков в вопросах, связанных с ролью СССР и советских солдат в Великой Отечественной войне.

Об этом, как передает корреспондент РБК, дипломат заявил в РГГУ на презентации переиздания книги «От Сталинграда до Вены. Боевой путь 4-й гвардейской армии», посвященной освобождению столицы Австрии.

В современной Европе, пояснил Любинский, остается все меньше людей, способных высказаться против господствующего мейнстрима.

«За чашкой кофе в венском кафе многие австрийские политики говорили мне совершенно иные вещи. Но просили, чтобы эта информация никуда дальше не уходила. Это политическое и, пожалуй, наверное, человеческое двуличие — для меня одно из самых больших разочарований за десять лет службы на посту посла Российской Федерации в Австрийской Республике», — сказал он.

Посол рассказал, что в Австрии россиян склоняют к отказу от гражданства
Политика
Андрей Грозов

Исторического покаяния, пояснил Любинский, перед народами СССР за преступления фашистов так и не состоялось. Признания австрийцами ответственности за них тоже не стоит ожидать. Поэтому защита исторической правды — одна из важнейших задач российской дипломатии, заявил замминистра.

Во множестве стран, добавил он, продолжаются «бессовестные попытки переиначить на свой вкус историю». Под ними Любинский подразумевает осквернение военных мемориалов, оправдание преступников и замалчивание решающей роли Красной армии в разгроме нацизма.

Замминистра выразил свое сожаление по поводу того, что этим занимаются, «казалось бы, вполне серьезные историки». «Но таков политический заказ», — заключил он.

Валерия Антонова, Мария Васильева Мария Васильева
МИД Австрия Дмитрий Любинский
