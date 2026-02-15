Посол рассказал, что в Австрии россиян склоняют к отказу от гражданства

Посол Грозов: работодатели в Австрии склоняют россиян к отказу от гражданства

Андрей Грозов (Фото: Посольство России в Австрии)

Россияне в Австрии жалуются на предвзятое и русофобское отношение со стороны работодателей, которые в ряде случаев вынуждают их отказываться от российского гражданства, заявил «РИА Новости» посол России в Вене Андрей Грозов.

«Нередко получаем жалобы на предвзятое и откровенно русофобское отношение к росгражданам со стороны работодателей, которые зачастую вынуждают сотрудников отказываться от российского гражданства», — сказал он, отвечая на вопрос о наиболее частых обращениях российских граждан и соотечественников в Австрии.

Ранее россиянка Аделия Муслимова подала иск в суд США после отказа в обслуживании в салоне в 2023 году из-за ее гражданства. Женщина получила отказ в обслуживании от украинки. Осенью 2025 года суд Чикаго обязал выплатить Муслимовой $20 тыс. компенсации по делу о дискриминации, указав на проявления русофобии.

В июле возле арены чемпионата мира по фехтованию появился баннер с надписью, что российским спортсменам «здесь не рады». В секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии эти действия назвали провокацией и «очередными русофобскими выходками».