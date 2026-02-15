 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Посол рассказал, что в Австрии россиян склоняют к отказу от гражданства

Посол Грозов: работодатели в Австрии склоняют россиян к отказу от гражданства
Андрей Грозов
Андрей Грозов (Фото: Посольство России в Австрии)

Россияне в Австрии жалуются на предвзятое и русофобское отношение со стороны работодателей, которые в ряде случаев вынуждают их отказываться от российского гражданства, заявил «РИА Новости» посол России в Вене Андрей Грозов.

«Нередко получаем жалобы на предвзятое и откровенно русофобское отношение к росгражданам со стороны работодателей, которые зачастую вынуждают сотрудников отказываться от российского гражданства», — сказал он, отвечая на вопрос о наиболее частых обращениях российских граждан и соотечественников в Австрии.

Глава Карелии увидел русофобию в отказе школьнику в экскурсии в Финляндии
Политика
АЭС &laquo;Олкилуото&raquo;

Ранее россиянка Аделия Муслимова подала иск в суд США после отказа в обслуживании в салоне в 2023 году из-за ее гражданства. Женщина получила отказ в обслуживании от украинки. Осенью 2025 года суд Чикаго обязал выплатить Муслимовой $20 тыс. компенсации по делу о дискриминации, указав на проявления русофобии.

В июле возле арены чемпионата мира по фехтованию появился баннер с надписью, что российским спортсменам «здесь не рады». В секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии эти действия назвали провокацией и «очередными русофобскими выходками».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Австралия посол гражданство русофобия
Материалы по теме
Свищев заявил, что лоббизм и русофобские настроения победили в МОК
Спорт
Объединение азербайджанцев в России призвало не поддаваться русофобии
Политика
Гатилов заявил, что США перестали поддерживать «русофобские решения» ООН
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Умер бывший «главный мышелов» британского МИДа кот Палмерстон Общество, 10:44
Ожидания убивают радость. Эти техники помогут не волноваться за результатПодписка на РБК, 10:41
«Крал, дурил, обманывал». Как начиналась Nvidia — компания за $4 трлнПодписка на РБК, 10:28
Politico узнало, какой сигнал дали США Европе на Мюнхенской конференции Политика, 10:22
Посол рассказал, что в Австрии россиян склоняют к отказу от гражданства Политика, 10:19
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Аэропорт Калуги приостановил полеты Политика, 10:02
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
МИД не исключил временное внешнее управление над Украиной Политика, 10:01
Врачи оценили разрешение брать на скорую терапевтов Общество, 10:00
Над Россией за два часа уничтожили 88 беспилотников Политика, 09:56
Почему мы можем вернуться в «темные века» — отвечает китайский экономистПодписка на РБК, 09:38
Инвестиционное двоеборье: как заработать на противостоянии США и Китая Инвестиции, 09:30
«Биполярная картина»: чего инвестору ждать от годовых отчетов компанийПодписка на РБК, 09:30
Генштаб рассказал о полосе безопасности в Сумской и Харьковской областях Политика, 09:18