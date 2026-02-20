ФАС решила проверить цены на куриные яйца на фоне Масленицы

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) мониторит финансово-экономические показатели 90 крупнейших производителей куриных яиц, служба направила запросы о ценообразовании 11 крупнейшим ретейлерам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«В случае выявления признаков нарушения производителями и торговыми сетями антимонопольного законодательства ФАС России будет принимать меры реагирования и пресекать выявленные нарушения», — говорится в сообщении.

ФАС считает эффективным инструментом стабилизации цен соглашения между региональными властями и участниками рынка — такие договоренности по яйцам действуют в 48 регионах.

По данным региональных властей, после заключения соглашений средняя цена яиц в торговле снизилась с 92,9 до 84 руб., а наценка — с 21,2 до 10,8%.

Согласно мониторинговым данным сервиса Eggpack, с конца января оптовые цены на яйца выросли в среднем с 50 до 110 руб. на 15 февраля. А средняя цена на яйца в магазинах росла с начала октября с 39 до 54 руб. к концу месяца. Затем цены то повышались, то понижались, оставаясь примерно в одном диапазоне (50–54 руб.).

16–22 февраля в России празднуют Масленицу, к празднику традиционно пекут блины.