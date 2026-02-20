Трамп в шутку заявил о желании наградить себя за храбрость медалью Почета

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел вручить себе медаль Почета конгресса за храбрость. Об этом он сказал во время выступления перед представителями сталелитейной промышленности штата Джорджии.

Американский президент говорил об участии США в борьбе против «Исламского государства» (ИГ, движение признано в России террористическим и запрещено) в его первый президентский срок. После того как ему сказали, что для полного разгрома ИГ потребуется еще четыре года, Трамп возмутился и решил поехать в Ирак.

«Я полетел в Ирак. Я был невероятно храбрым, на самом деле таким храбрым, что хотел наградить себя медалью Почета конгресса. Я сказал своим людям: «Мне разрешено наградить самого себя медалью Почета конгресса?» — сказал Трамп.

Однако он изменил свое желание после вручения наград солдатам. «Я вручил так много наград действительно храбрым ребятам. Они приходят — у кого-то нет рук, у кого-то нет ног, истории просто невероятные. И я сказал: «Нет, это было бы уже слишком — если бы я наградил себя одной из них», — признался лидер США.

Вместе с тем Трамп заявил, что все же попробует вручить себе медаль. «Я проверю закон. Я скажу: давайте попробуем. Может быть, я выиграю в суде, когда все подадут на меня в суд. Когда радикальные левые сумасшедшие подадут на меня в суд», — заверил Трамп.

Он также подчеркнул, что он шутит, но журналисты, например The New York Times, могут написать «фейковые новости». «Фейковые новости скажут: «Дональд Трамп хочет наградить себя медалью Почета конгресса, но его освистала публика, которая встала и забукала его», — сказал Трамп.