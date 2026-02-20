 Перейти к основному контенту
Европа сменила риторику по климату на энергобезопасность на встрече МЭА

Кристофер Аллен Райт
Кристофер Аллен Райт (Фото: Bonnie Cash / Reuters)

В Париже завершилась двухдневная министерская встреча Международного энергетического агентства (МЭА). В ходе встречи делегации европейских стран скорректировали риторику в ответ на требование США отказаться от продвижения климатической повестки, сообщает Politico.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что США могут выйти из МЭА, если организация не прекратит заниматься «климатической пропагандой». США обеспечивают около 14% финансирования агентства.

По итогам встречи МЭА исключило упоминания «изменения климата» из коммюнике. В ходе дискуссий европейские министры сделали акцент на экономических выгодах и роли возобновляемой энергетики в обеспечении энергетической безопасности.

Несмотря на разногласия, стороны ищут возможности для сотрудничества. Франция делает ставку на атомную энергетику как общую тему, пригласив Райта на парижский саммит по ядерной энергии в следующем месяце. Британия и Греция видят перспективу в наращивании импорта американского сжиженного природного газа (СПГ), который помогает Европе диверсифицировать поставки и снижать цены.

Ученые предупредили, что климат перейдет в режим «неуправляемого парника»
Общество
Фото:Ed Ram / Getty Images

Министр энергетики Польши Милош Мотыка заявил, что выполнение цели ЕС по сокращению выбросов на 90% к 2040 году будет затруднено из-за структуры энергобаланса Польши и сохраняющейся зависимости от угля.

Испания стала одной из немногих стран, открыто возразивших Райту, указав на фундаментальное различие в понимании энергобезопасности: в отличие от богатых ресурсами США Европа делает ставку на «солнечные поля» для достижения суверенитета. «Вашингтон может вести свою политику — у нас есть свои собственные инициативы здесь», — резюмировала госсекретарь Швеции Майя Лундбек.

При этом на климатические изменения продолжают обращать внимание ученые. Так, исследователи заявили, что мир приближается к «точке невозврата», после которой дальнейшее глобальное потепление станет необратимым. Авторы исследования, опубликованного в журнале One Earth, считают, что планета может оказаться в условиях «парникового эффекта», и они будут сильно отличаться от климатических условий, в которых развивалось человечество.

