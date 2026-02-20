Подражатель спартанцам предстанет перед судом в Саратове

Фото: ГУ МВД России по Саратовской области

В Саратове возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя из-за самодельной копии спартанского меча, сообщили в региональном управлении МВД России.

Мужчина объяснил, что изготовил меч самостоятельно из автомобильной рессоры, стремясь создать приблизительную копию оружия, которым когда-то пользовались легендарные спартанцы. По его словам, он не планировал использовать меч в каких-либо целях. Однако члены экспертизы посчитали, что предмет является холодным оружием колюще-режущего действия.

Как уточнили в МВД, в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье о незаконном изготовлении оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали 86 нелегальных оружейников из 37 регионов России, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Севастополь, ЛНР, Крым, Алтай и Белгородскую область.