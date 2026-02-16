 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Гранаты, обрезы, автоматы: что нашло ФСБ у нелегальных оружейников. Видео

ФСБ показало видео с гранатами и автоматами у 86 нелегальных оружейников

Гранаты, обрезы, автоматы: что нашло ФСБ у нелегальных оружейников. Видео
Video

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала 86 нелегальных оружейников из 37 регионов России, включая Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Севастополь, ЛНР, Крым, Алтай и Белгородскую область. Об этом сообщил пресс-центр ФСБ.

Спецслужба опубликовала видео, на котором видно изъятое.

Операция с декабря 2025 по январь 2026 года пресекла подпольное восстановление боевых свойств гражданского оружия и его сбыт. Изъято 124 единицы огнестрела (11 автоматов, 40 пистолетов/револьверов, 73 винтовки/ружья, 5 гранатометов), 36 гранат, 19,6 кг взрывчатки (тротил, порох), свыше 15 тыс. патронов. Ликвидировано 19 мастерских.

В декабре 2025 года аналогичная операция в 53 регионах привела к задержанию 169 человек, изъятию 378 единиц оружия (включая пулеметы), 52 кг взрывчатки, 223 тыс. патронов и закрытию 44 мастерских.

ФСБ задержала 86 нелегальных оружейников в 37 субъектах России
Общество

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Теги
ФСБ оружие изъятие
Материалы по теме
ФСБ задержала 86 нелегальных оружейников в 37 субъектах России
Общество
ФСБ задержала подозреваемых в вербовке в запрещенную организацию. Видео
Политика
ФСБ задержала двух жителей Крыма за вербовку в запрещенную организацию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Российский горнолыжник не смог финишировать в слаломе на Олимпиаде Спорт, 13:01
Кремль прокомментировал заявление 5 стран об отравлении Навального Политика, 12:59
Песков раскрыл, кто поедет на переговоры в Женеву Политика, 12:57
В Ростовской области мигрантам запретят работать курьерами и продавцами Общество, 12:51
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:50
Пожар в хостеле на севере Москвы потушили Общество, 12:48
В Кремле согласились со словами Фицо о шантаже Венгрии из-за Украины Политика, 12:47
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Курской и Белгородской областях добавят два дня для сдачи ЕГЭ Общество, 12:45
Вратарь ЦСКА стал лучшим на неделе в КХЛ после шатаута со «Спартаком» Спорт, 12:44
Кремль анонсировал обсуждение «более широкого спектра вопросов» в Женеве Политика, 12:44
Интерес к романам Бронте вырос на фоне экранизации «Грозового перевала» Общество, 12:40
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Более 10 тыс. человек остались без света в Запорожской области Общество, 12:36
ИИ отбирает клики и трафик у брендов: как компаниям вернуть контроль Образование, 12:33