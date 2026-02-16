Гранаты, обрезы, автоматы: что нашло ФСБ у нелегальных оружейников. Видео
ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала 86 нелегальных оружейников из 37 регионов России, включая Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Севастополь, ЛНР, Крым, Алтай и Белгородскую область. Об этом сообщил пресс-центр ФСБ.
Спецслужба опубликовала видео, на котором видно изъятое.
Операция с декабря 2025 по январь 2026 года пресекла подпольное восстановление боевых свойств гражданского оружия и его сбыт. Изъято 124 единицы огнестрела (11 автоматов, 40 пистолетов/револьверов, 73 винтовки/ружья, 5 гранатометов), 36 гранат, 19,6 кг взрывчатки (тротил, порох), свыше 15 тыс. патронов. Ликвидировано 19 мастерских.
В декабре 2025 года аналогичная операция в 53 регионах привела к задержанию 169 человек, изъятию 378 единиц оружия (включая пулеметы), 52 кг взрывчатки, 223 тыс. патронов и закрытию 44 мастерских.
