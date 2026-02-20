Лукашенко отправил домой оппозиционера Статкевича

Николай Статкевич (Фото: Вадим Рымаков / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отпустил домой оппозиционера Николая Статкевича после перенесенного инфаркта головного мозга. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

«Решение о помиловании Николая Статкевича президент принял уже давно. Но тогда ехать в «райский сад» Статкевич отказался. И вернулся в тюрьму», — рассказала она.

По ее словам, у Статкевича начались проблемы со здоровьем, в частности случился инфаркт головного мозга.

Также Эйсмонт рассказала, что к Лукашенко обратились родственники оппозиционера с просьбой отпустить его домой и сейчас Статкевич «дома, восстанавливается».

РБК обратился за комментариями к Наталье Эйсмонт.

Статкевича задержали в мае 2020 года. В декабре 2021-го Гомельский суд приговорил его к 14 годам колонии особого режима по обвинению в организации массовых беспорядков. В сентябре 2025 года Статкевич стал одним из 52 заключенных, которых освободили по решению Лукашенко.

Освобожденных депортировали в Литву, однако Статкевич отказался покидать Белоруссию.

Николаю Статкевичу 69 лет. В 2010 году был кандидатом на выборах президента Белоруссии. По данным Центральной избирательной комиссии, он набрал 1,05%. Статкевич планировал баллотироваться на пост президента в 2020 году, но ЦИК отказала ему в регистрации.