0

Лукашенко отправил домой оппозиционера Статкевича

Эйсмонт: Лукашенко разрешил отпустить оппозиционера Статкевича домой
Сюжет
Протесты в Белоруссии
Николай Статкевич
Николай Статкевич (Фото: Вадим Рымаков / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отпустил домой оппозиционера Николая Статкевича после перенесенного инфаркта головного мозга. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

«Решение о помиловании Николая Статкевича президент принял уже давно. Но тогда ехать в «райский сад» Статкевич отказался. И вернулся в тюрьму», — рассказала она.

По ее словам, у Статкевича начались проблемы со здоровьем, в частности случился инфаркт головного мозга.

Также Эйсмонт рассказала, что к Лукашенко обратились родственники оппозиционера с просьбой отпустить его домой и сейчас Статкевич «дома, восстанавливается».

РБК обратился за комментариями к Наталье Эйсмонт.

В Белоруссии отпустили экс-соперника Лукашенко и осужденную за экстремизм
Политика
Марина Адамович и Николай Статкевич

Статкевича задержали в мае 2020 года. В декабре 2021-го Гомельский суд приговорил его к 14 годам колонии особого режима по обвинению в организации массовых беспорядков. В сентябре 2025 года Статкевич стал одним из 52 заключенных, которых освободили по решению Лукашенко.

Освобожденных депортировали в Литву, однако Статкевич отказался покидать Белоруссию.

Николаю Статкевичу 69 лет. В 2010 году был кандидатом на выборах президента Белоруссии. По данным Центральной избирательной комиссии, он набрал 1,05%. Статкевич планировал баллотироваться на пост президента в 2020 году, но ЦИК отказала ему в регистрации.

Ксения Потрошилина
Александр Лукашенко оппозиция освобождение
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
