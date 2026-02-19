В Белоруссии отпустили экс-соперника Лукашенко и осужденную за экстремизм

Марина Адамович и Николай Статкевич (Фото: maryna.adamovic / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Белоруссии вышли на свободу оппозиционер Николай Статкевич и фотоиллюстратор Наталья Левая, осужденная за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает белорусская газета «Наша Нiва».

Освобождение Статкевича подтвердила его жена Марина Адамович на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией в России и запрещена).

«Николай дома! У него был инсульт. Сейчас он восстанавливается. Пока проблемы с языком. В остальном все нормально. Все будет хорошо», — написала Адамович.

Указ о помиловании Натальи Левой подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Там уточнили, что женщина раскаялась в содеянном и лично обратилась к президенту с ходатайством о помиловании. Пресс-служба подчеркнула, что Левая беременна. По данным газеты «Наша Нiва», она должна родить в марте.

О помиловании Статкевича пресс-служба Лукашенко не сообщила.

Статкевича задержали в мае 2020 года. В декабре 2021-го Гомельский суд приговорил его к 14 годам колонии особого режима по обвинению в организации массовых беспорядков. В сентябре 2025 года Статкевич стал одним из 52 заключенных, которых освободили по решению Лукашенко.

Освобожденных депортировали в Литву, однако Статкевич отказался покидать Белоруссию. Позднее Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что он покинул нейтральную зону и вернулся в Белоруссию. Тогда Лукашенко заявил, что Статкевич на момент освобождения был «уже на исходе» и, по его мнению, мог «скоро помереть, не дай бог, в тюрьме». По словам президента, после отказа покидать территорию Белоруссии оппозиционера «забрали».

Николаю Статкевичу 69 лет. В 2010 году был кандидатом на выборах президента Белоруссии. По данным Центральной избирательной комиссии, он набрал 1,05%. Статкевич планировал баллотироваться на пост президента в 2020 году, но ЦИК отказала ему в регистрации.