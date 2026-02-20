 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

На фоне встречи Совета мира в США демонстранты подрались с охраной Алиева

Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Протестующие, требующие освобождения политических заключенных в Азербайджане, заявили о нападении со стороны охранников президента страны Ильхама Алиева во время его визита в Вашингтон. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам участников акции, инцидент произошел в четверг днем у отеля Waldorf Astoria на Пенсильвания-авеню, недалеко от Белого дома.

27-летний Рахим Ягублу, чей отец отбывает наказание в Азербайджане, сообщил, что участвовал в акции у отеля, когда телохранители Алиева начали избивать его, нанося удары по челюсти и животу. Еще один участник протеста, 35-летний Адиль Амрахлы, рассказал, что повредил ногу, убегая от охраны. По его словам, пострадали как минимум пять человек.

Полиция сообщила, что информация об инциденте «с участием азербайджанских охранников» была передана в Госдепартамент США.

США не выдали визы делегации Белоруссии для участия в «Совете мира»
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

В американскую столицу Алиев, наряду с лидерами ряда других стран, прибыл для участия в первое заседании «Совета мира», возглавляемого президентом США Дональдом Трамом.

«Совет мира» — организация, которая, по предложению Трампа, должна урегулировать ситуацию в Газе. Вместе с тем ее функции могут быть расширены, неофициально в Белом доме не исключали, что она может стать альтернативой ООН, где право вето есть лично у Трампа.

Еще в начале встречи глава Белого дома заявил о выделении девятью странами, включая Азербайджан, в общей сложности $7 млрд на помощь Газе. Среди других решений — объявление состава «международных стабилизационных сил» (ISF). По словам Трампа, Индонезия, Марокко, Албания, Косово и Казахстан направят своих военных и полицейских для поддержания порядка в Газе.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Вашингтон США Совет мира Ильхам Алиев
Материалы по теме
Трамп признался, что научился произносить красивое слово «Азербайджан»
Общество
Семья Варданяна назвала «ужасающим» приговор азербайджанского суда
Политика
Как прошла первая встреча «Совета мира» Трампа. Эфир телеканала РБК
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Коллегия судей прекратила полномочия судьи, арестовавшего Галицкую Политика, 13:49
Россиян пригласили на церемонию закрытия. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 13:47
Пик покупок интим-товаров россиян в 2025 году пришелся на лето Радио, 13:46
Начало 2026 года стало худшим для биткоина за всю историю Крипто, 13:45
В Запорожской области беспилотник ударил по территории школы Политика, 13:43
Режиссер «Титаника» счел катастрофой продажу Warner Bros. Netflix Бизнес, 13:37
Киев прокомментировал сообщения о подготовке к трем годам боев Политика, 13:35
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Битва за внимание: как меняются маркетинговые стратегии банков Отрасли, 13:34
«Росатом» запустил «русскую рулетку» с Шишкаревым по «Делу» Бизнес, 13:33
Эпштейну предлагали на выбор 400 девушек из модельных агентств Киева Общество, 13:31
СМАРТС-Кванттелеком получил сертификаты ФСБ России на КРК «КВАЛИОН 1.0» Компании, 13:30
РКН обвинил Telegram в создании инфраструктуры для «интернет-пробива» Технологии и медиа, 13:30
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
Прокуратура Вирджинии подала иск против Apple за хранение материалов CSAM Общество, 13:17