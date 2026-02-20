На фоне встречи Совета мира в США демонстранты подрались с охраной Алиева

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Протестующие, требующие освобождения политических заключенных в Азербайджане, заявили о нападении со стороны охранников президента страны Ильхама Алиева во время его визита в Вашингтон. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам участников акции, инцидент произошел в четверг днем у отеля Waldorf Astoria на Пенсильвания-авеню, недалеко от Белого дома.

27-летний Рахим Ягублу, чей отец отбывает наказание в Азербайджане, сообщил, что участвовал в акции у отеля, когда телохранители Алиева начали избивать его, нанося удары по челюсти и животу. Еще один участник протеста, 35-летний Адиль Амрахлы, рассказал, что повредил ногу, убегая от охраны. По его словам, пострадали как минимум пять человек.

Полиция сообщила, что информация об инциденте «с участием азербайджанских охранников» была передана в Госдепартамент США.

«Совет мира» — организация, которая, по предложению Трампа, должна урегулировать ситуацию в Газе. Вместе с тем ее функции могут быть расширены, неофициально в Белом доме не исключали, что она может стать альтернативой ООН, где право вето есть лично у Трампа.

В американскую столицу Алиев, наряду с лидерами ряда других стран, прибыл для участия в первое заседании «Совета мира», возглавляемого президентом США Дональдом Трамом.

Еще в начале встречи глава Белого дома заявил о выделении девятью странами, включая Азербайджан, в общей сложности $7 млрд на помощь Газе. Среди других решений — объявление состава «международных стабилизационных сил» (ISF). По словам Трампа, Индонезия, Марокко, Албания, Косово и Казахстан направят своих военных и полицейских для поддержания порядка в Газе.