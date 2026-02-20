 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Экс-глава департамента МИД по США стал замминистра

Георгий Борисенко
Георгий Борисенко (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин назначил Георгия Борисенко замглавы МИД России, говорится в указе главы государства. 

Материал дополняется

Теги
Владимир Путин МИД
