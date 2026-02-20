Политика,
0
Экс-глава департамента МИД по США стал замминистра
Георгий Борисенко
Президент России Владимир Путин назначил Георгия Борисенко замглавы МИД России, говорится в указе главы государства.
Материал дополняется
