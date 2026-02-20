Премьер Японии сообщила о желании заключить мирный договор с Россией

Санаэ Такаити (Фото: Kim Kyung-Hoon / Getty Images)

Несмотря на трудные отношения с Россией, Япония по-прежнему готова разрешить территориальные вопросы и заключить мирный договор, заявила премьер-министр государства Санаэ Такаити, передает газета «Ёмиури симбун».

«Несмотря на трудные отношения между Японией и Россией, политика японского правительства по разрешению территориальных вопросов и заключению мирного договора остается неизменной», — сказала она.

Ранее Такаити заявила, что правительство Японии будет упорно добиваться взаимопонимания с Россией в вопросе территорий и заключения мирного договора. Такаити подчеркнула, что с окончания Второй мировой войны прошло более 80 лет, однако до сих пор Япония не заключила мирный договор с Россией, а территориальный вопрос между странами также не решен. «Это по-настоящему обидно и вызывает сожаление, и правительство относится к этому серьезно», — сказала она.

Премьер также добавила, что приоритетом работы над международными отношениями станет возобновление права для жителей Курил посещать могилы своих предков без получения виз. Токио, по ее словам, будет настойчиво призывать Москву возобновить это соглашение.

Японские власти неоднократно говорили о намерении добиться разрешения территориального вопроса и подписания мирного договора. При этом после выхода России из диалога Япония снова стала называть Курилы «незаконно оккупированными» — эти слова не использовались с 2003 года, Токио с 2011-го применял формулировку «принадлежащие Японии».

Условием для возобновления полноценного диалога между Россией и Японией в МИДе назвали «деятельный отказ японского правительства от нынешней русофобской политики».