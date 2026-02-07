Премьер Японии сочла «обидным» отсутствие мирного соглашения с Россией

То, что Россия и Япония до сих пор не разрешили территориальный вопрос и не заключили мирное соглашение, вызывает сожаление, заявила Такаити, подчеркнув, что Токио намерен добиться этого

Правительство Японии будет упорно добиваться взаимопонимания с Россией по территориальному вопросу и заключению мирного договора, заявила японский премьер-министр Санаэ Такаити, выступая на 45-м Общенациональном съезде с требованием возврата северных территорий.

Северными территориями в Японии называют южно-курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. 7 февраля в стране отмечают «день северных территорий».

Такаити подчеркнула, что с окончания Второй мировой войны прошло более 80 лет, однако до сих пор Япония не заключила мирный договор с Россией, а территориальный вопрос между странами также не решен. «Это по-настоящему обидно и вызывает сожаление, и правительство относится к этому серьезно», — сказала она (цитата по Nikkei).

Премьер отметила, что хотя отношения Японии и России «в сложной ситуации» из-за конфликта на Украине, позиция правительства по намерению заключить мирный договор и разрешить территориальный вопрос остается неизменной. Одним из главных приоритетов работы Такаити назвала возобновление права для бывших жителей Курил посещать могилы своих предков без получения виз. Она сообщила, что Токио будет настойчиво призывать Москву возобновить это соглашение.

СССР занял Южные Курилы во время Второй мировой войны. После взятия островов советские войска выселили японское население. Из-за разногласий по территориальному вопросу Япония и Советский Союз, правопреемницей которого стала Россия, не заключили мирное соглашение. В 2022 году Москва отказалась продолжать переговоры по мирному договору с Токио из-за «очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России» (после начала российской военной операции на Украине Япония ввела несколько пакетов санкций). Российская сторона вышла из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Также прекратили действие соглашения об облегченных правилах посещения Курил бывшими жителями островов.

Японские власти неоднократно говорили о намерении добиться разрешения территориального вопроса и подписания мирного договора. При этом после выхода России из диалога Япония снова стала называть Курилы «незаконно оккупированными» — эти слова не использовались с 2003 года, Токио с 2011-го применял формулировку «принадлежащие Японии».

Российский МИД заявил, что Москва не препятствует визитам бывших островитян, однако они могут это сделать на общих основаниях, с получением виз. «Единственной преградой для [облегченных правил посещения Курил] является позиция официального Токио, который многие годы фактически запрещает японским гражданам ездить на упомянутые острова, кроме как в безвизовом формате, тем самым политизируя данный вопрос», — отметили там.

Условием для возобновления полноценного диалога между Россией и Японией в МИДе назвали «деятельный отказ японского правительства от нынешней русофобской политики».