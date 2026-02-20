В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги (Грабцево) ограничен прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
О мерах сообщили в 8:39 мск.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
В ночь на 20 февраля средства ПВО уничтожили над Россией 149 дронов ВСУ самолетного типа. Больше всего БПЛА — 57 — сбили над Брянской областью. Над акваториями Черного и Азовского морей уничтожили по 28 беспилотников. Над Крымом сбили 20 дронов, над Кубанью — 17. Два аппарата уничтожили над Ростовской областью и один — над Белгородской.
