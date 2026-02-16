Умер актер из «Крестного отца» и «Апокалипсис сегодня» Роберт Дюваль

Роберт Дюваль (Фото: Carlos Alvarez / Getty Images)

На 96-м году жизни умер оскароносный американский актер Роберт Дюваль, сообщила его супруга Лусиана Дюваль в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Актер скончался в своем доме в Мидлберге, штат Вирджиния, в воскресенье, 15 февраля.

Дюваль наиболее известен по ролям в фильмах «Крестный отец» и «Крестный отец 2», где он сыграл консильери и адвоката семьи Корлеоне Тома Хагена, а также «Апокалипсис сегодня», где актер исполнил роль подполковника Килгора, произнесшего ставшую знаменитой фразу «я люблю запах напалма по утрам».

Роберт Дюваль родился в Сан-Диего, штат Калифорния, учился в Principia College в штате Иллинойс, служил в армии во время Корейской войны. Затем переехал в Нью-Йорк, где изучал актерское мастерство у влиятельного педагога Сэнфорда Мейснера. Тогда он снимал квартиру вместе с Дастином Хоффманом и общался с Джином Хэкменом. Дюваль сыграл в нескольких спектаклях, прежде чем получил роль Артура «Бу» Рэдли в экранизации романа Харпер Ли «Убить пересмешника» в 1962 году. Позже он назвал одну из своих собак Бу.

Затем актер сыграл в вестерне «Настоящая храбрость» вместе с Джоном Уэйном (за роль в этом фильме Уэйн получил свою единственную премию «Оскар»), роль майора Фрэнка Бернса в фильме Роберта Альтмана «MAS*H» (1970), а также главную роль, персонажа THX 1138, в дебютном антиутопическом научно-фантастическом фильме Джорджа Лукаса 1971 года «THX 1138».

После этого он исполнил роль Тома Хагена, адвоката семьи Корлеоне, в «Крестном отце» Фрэнсиса Форда Копполы.

Дюваль получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Нежное милосердие», вышедшем в 1983 году, где сыграл спившегося кантри-певца Мака Слэджа. Он также был номинирован на «Оскар» за роли летчика в фильме «Великий Сантини» (1979) и подполковника Билла Килгора в фильме «Апокалипсис сегодня» Копполы (1979).

Актер снялся в вестерне 2003 года «Открытый простор» с Кевином Костнером и мини-сериале 2006 года в жанре вестерн «Прерванный путь», за роль в котором получил премию «Эмми».

Сам Дюваль написал сценарий, снял и сыграл главную роль в фильме 1997 года «Апостол», позже снял триллер «Убийственное танго» (2002) и «Дикие лошади» (2015). За роль в «Апостоле» он снова был номинирован на премию «Оскар».

Материал дополняется.