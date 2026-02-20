 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Адвокат попросил Бастрыкина закрыть дело против многоженца Сухова

Адвокат попросил главу СК Бастрыкина закрыть дело против многоженца Ивана Сухова

Адвокат Ивана Сухова Александр Почуев попросил председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина закрыть уголовное дело о домогательствах, возбужденное в отношении многоженца. Об этом Почуев сообщил в своем телеграм-канале.

Адвокат поздравил Сухова с рождением 31-го ребенка. «Предлагаю в честь этого чудесного события уважаемому Руководителю Следкома РФ Александру Ивановичу Бастрыкину сделать памятный подарок и поручить своим подчиненным прекратить затянувшееся уголовное расследование в отношении многоженца», — написал он.

Омбудсмен проверит семью Сухова с тремя женами и 14 детьми
Общество
Ольга Ярославская

Летом 2025 года в программе «Пусть говорят» на «Первом канале» старшая дочь Сухова Анна призналась, что с 14 лет подвергалась домогательствам со стороны отца. Следственный комитет инициировал проверку.

В сентябре 2025 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Сухова по ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса России — развратные действия. Максимальное наказание по статье — до трех лет колонии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Анастасия Карева
многоженство адвокат уголовное дело сексуальные домогательства Александр Бастрыкин
Материалы по теме
Против многоженца Сухова завели дело о домогательствах в отношении дочери
Общество
Муфтий Москвы ответил на сообщения о курсах по многоженству
Политика
СК начал проверку многоженца Сухова после слов дочери о домогательствах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Петросян выразила надежду на участие в следующих Олимпийских играх Спорт, 01:30
Петросян упала и осталась без медали. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 01:23
Петросян заявила, что ей стыдно за выступление на Олимпиаде Спорт, 01:20
Как Петросян упала и лишилась медали на Олимпиаде-2026. Фоторепортаж Спорт, 01:18
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Тарасова дала оценку прокату Петросян в произвольной программе на Играх Спорт, 01:05
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде Спорт, 01:00
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Адвокат попросил Бастрыкина закрыть дело против многоженца Сухова Общество, 00:59
Гуменник оставил автограф на стене олимпийцев на Олимпиаде-2026 Спорт, 00:53
При атаке беспилотников на Севастополь погиб мужчина Политика, 00:49
Петросян лишилась шансов на медаль Олимпийских игр Спорт, 00:47
Мэр Сочи сообщил об отражении атаки дронов Политика, 00:36
МАГАТЭ предложило перемирие для ремонта резервной линии питания ЗАЭС Политика, 00:35
Петросян упала с четвертого прыжка в произвольной программе на Олимпиаде Спорт, 00:25