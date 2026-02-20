Адвокат попросил Бастрыкина закрыть дело против многоженца Сухова

Адвокат Ивана Сухова Александр Почуев попросил председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина закрыть уголовное дело о домогательствах, возбужденное в отношении многоженца. Об этом Почуев сообщил в своем телеграм-канале.

Адвокат поздравил Сухова с рождением 31-го ребенка. «Предлагаю в честь этого чудесного события уважаемому Руководителю Следкома РФ Александру Ивановичу Бастрыкину сделать памятный подарок и поручить своим подчиненным прекратить затянувшееся уголовное расследование в отношении многоженца», — написал он.

Летом 2025 года в программе «Пусть говорят» на «Первом канале» старшая дочь Сухова Анна призналась, что с 14 лет подвергалась домогательствам со стороны отца. Следственный комитет инициировал проверку.

В сентябре 2025 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Сухова по ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса России — развратные действия. Максимальное наказание по статье — до трех лет колонии.