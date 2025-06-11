СК начал проверку многоженца Сухова после слов дочери о домогательствах

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СК России начал проверку в отношении жителя Москвы Ивана Сухова, заявившего о своем многоженстве, после слов старшей дочери в эфире «Первого канала» о домогательствах со стороны отца. Об этом сообщила столичный уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская. Хотя девушка не обращалась в правоохранительные органы, ее устного заявления в телеэфире достаточно, чтобы началась проверка, отметила омбудсмен.

«По ее словам, речь идет о совершенных Суховым действиях сексуального характера в отношении его несовершеннолетних дочерей», — написала Ярославская в телеграм-канале. Она добавила, что ожидает официальной информации от СКР.

Уроженец Владимирской области Иван Сухов стал известным после того, как в конце 2024 года в интервью блогеру и журналистке Саше Сулим рассказал о своей жизни с тремя женами и 14 детьми в московской квартире площадью 70 кв. м. Он также сообщил, что впервые стал отцом в 16 лет и поставил себе целью родить не менее 50 детей. После этого интервью омбудсмен Ярославская назвала ситуацию с семьей Сухова не простой с моральной стороны.

9 июня 2025 года в программе «Пусть говорят» на «Первом канале» 19-летняя дочь Сухова Анна призналась, что с 14 лет подвергалась домогательствам со стороны отца.