 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

СК начал проверку многоженца Сухова после слов дочери о домогательствах

Фото: Иван Сухов / VK
Фото: Иван Сухов / VK

СК России начал проверку в отношении жителя Москвы Ивана Сухова, заявившего о своем многоженстве, после слов старшей дочери в эфире «Первого канала» о домогательствах со стороны отца. Об этом сообщила столичный уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская. Хотя девушка не обращалась в правоохранительные органы, ее устного заявления в телеэфире достаточно, чтобы началась проверка, отметила омбудсмен.

«По ее словам, речь идет о совершенных Суховым действиях сексуального характера в отношении его несовершеннолетних дочерей», — написала Ярославская в телеграм-канале. Она добавила, что ожидает официальной информации от СКР.

Омбудсмен проверит семью Сухова с тремя женами и 14 детьми
Общество
Ольга Ярославская

Уроженец Владимирской области Иван Сухов стал известным после того, как в конце 2024 года в интервью блогеру и журналистке Саше Сулим рассказал о своей жизни с тремя женами и 14 детьми в московской квартире площадью 70 кв. м. Он также сообщил, что впервые стал отцом в 16 лет и поставил себе целью родить не менее 50 детей. После этого интервью омбудсмен Ярославская назвала ситуацию с семьей Сухова не простой с моральной стороны.

9 июня 2025 года в программе «Пусть говорят» на «Первом канале» 19-летняя дочь Сухова Анна призналась, что с 14 лет подвергалась домогательствам со стороны отца.

Читайте РБК в Telegram.

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске

Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине

Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке

Маск извинился за свои посты о Трампе

Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
омбудсмен Москва Первый канал Дети сексуальные домогательства
Материалы по теме
Джареда Лето обвинили в домогательствах к несовершеннолетним
Общество
Обвиненного в домогательствах Розанова признали лучшим тренером в Эстонии
Спорт
Родители фигуристов поддержали обвиненного в домогательствах тренера
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 89,79 (-0,57) Инвестиции, 10 июн, 19:19 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 78,6 (-0,55) Инвестиции, 10 июн, 19:19
Суд оправдал актера квеста с издевательствами «маньяка» над подростками Общество, 14:54
На обложках учебников истории покажут стыковку «Союз — Аполлон» Общество, 14:51
В ЦСКА опровергли переговоры с Личкой и Черчесовым Спорт, 14:47
«Энлигрия»: что известно о препарате для похудения Социальная экономика, 14:43
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России Политика, 14:41
Стала известна праздничная программа ко Дню медработника в Москве Город, 14:33
Трамп не исключил примирения с Маском Политика, 14:31
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Мединский объявил о старте срочных обменов тяжелоранеными с Украиной Политика, 14:24
Суд отправил Шлосберга под домашний арест по делу о дискредитации армии Политика, 14:23
СК начал проверку многоженца Сухова после слов дочери о домогательствах Общество, 14:21
Украина передала России тела 27 военных в рамках обмена Политика, 14:20
В Bloomberg предсказали «лето ETF на альткоины». При чем здесь Solana Крипто, 14:20
Одна из богатейших женщин США поддержала протест против Трампа Политика, 14:11
На Урале продавец клубники выстрелил в участника хоккейного матча Спорт, 14:09