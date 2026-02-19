 Перейти к основному контенту
Музей паровозов или фудкорт. Что могут построить на Рижском вокзале

Сюжет
Радио РБК

Рижский вокзал в Москве выставят на торги, РЖД планируют установить на него цену в размере 4 млрд руб с учетом НДС. В эфире Радио РБК бизнесмен, основатель Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович выразил мнение, что объект больше подойдет под общественное пространство или музей, чем под место, где можно открыть магазины.

«Если у тебя есть амбиции создать музей паровозов, то это правильно. Если там открывать магазины, то это не совсем то, что нужно. То есть это большое общественное пространство», — считает предприниматель.

Архитектор и эксперт по развитию территорий Илья Заливухин отметил, что чем более многофункциональное здание появится на месте Рижского вокзала, тем лучше.

«Давайте предположим, что там может быть оранжерея, зимний сад, какой-то аптекарский огород, что-то должно быть. Такого плана. Что-то более оригинальное, чем просто фудкорт, чтобы люди могли туда прийти, например, зимой или летом. Что-то связанное с природой», — указал он.

Здание Рижского вокзала в 2021 году признали памятником архитектуры, он был построен в 1901 году. Заливухин обращает внимание, объект представляет собой традиционный русский стиль, который повторяет элементы каменного и деревянного зодчества.

«То есть там очень много декоративных деталей, которые, конечно, интересно наблюдать. Само внутри тоже пространство интересное вот с этой точки зрения. Сохранение этих деталей, правильная подсветка, окружающее пространство вокруг. Все будет обращать внимание на фасад. Нужно сделать и окружающее пространство», — указывает он.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Ольга Зуева
Рижский вокзал продажа земли РЖД
