 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Петербурге выплата контрактникам выросла на ₽2 млн с начала года

В Петербурге третий раз с начала года выросла выплата контрактникам до ₽4,1 млн
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Санкт-Петербурге в третий раз с начала года увеличили единовременную выплату при заключении контракта с Министерством обороны России, ее размер составит 4,1 млн руб. без учета федеральной выплаты в размере 400 тыс. руб. Информация об этом появилась на сайте правительства города.

Теперь Петербург вошел в топ регионов с самыми большими выплатами при заключении контракта.

Последний раз размер выплаты повысили накануне — тогда она составила 3,6 млн руб. Таким образом, сумма выросла на 500 тыс. за одни сутки.

В Ростовской области увеличили единовременную выплату добровольцам
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

До этого единовременную выплату подняли в конце января с 2,1 млн до 2,6 млн руб. С учетом нового размера выплаты сумма увеличилась на 2 млн с начала года.

При этом размер ежемесячной зарплаты служащего в зоне спецоперации остался на том же уровне — она стартует от 210 тыс. руб.

В начале февраля единовременную выплату добровольцам увеличили в Ростовской области — там она выросла на 300 тыс. руб. и составляет 2,3 млн руб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Санкт-Петербург выплата контракт Минобороны
Материалы по теме
Медведев назвал число набранных в войска в 2025 году контрактников
Политика
Путин назвал число вступивших в этом году в войска контрактников
Политика
С 1 октября у контрактников повысят оклады почти на 8%
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 17:29
Лакерник заявил, что объективное судейство для ISU стоит безумных денег Спорт, 22:26
Хачанов взял сет у Алькараса, но все равно проиграл ему на турнире в Дохе Спорт, 22:19
Reuters узнал о шансе Netflix повысить ставки в борьбе за Warner Bros. Технологии и медиа, 22:17
Вслед за Геленджиком для полетов закрыли аэропорт Сочи Политика, 22:13
Мэр Вашингтона объявила режим ЧС из-за прорыва канализации у реки Потомак Политика, 22:08
Петросян пошла на риск. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 22:00
Непогода оставила без света 20 тыс. человек в Запорожской области Политика, 21:58
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Как прошла первая встреча «Совета мира» Трампа. Эфир телеканала РБК Политика, 21:57
Бразильский футболист перешел из «Краснодара» в худший клуб РПЛ Спорт, 21:56
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Трамп заявил, что мир узнает что будет с Ираном через 10 дней Политика, 21:52
Путин обсудил с Лукашенко подготовку заседания Высшего госсовета Политика, 21:45
Футболист ЦСКА вошел в десятку лучших вингеров до 21 года вне топ-5 лиг Спорт, 21:43
Аэропорт Геленджика закрыли для полетов Политика, 21:36