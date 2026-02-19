В Петербурге третий раз с начала года выросла выплата контрактникам до ₽4,1 млн

В Петербурге выплата контрактникам выросла на ₽2 млн с начала года

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Санкт-Петербурге в третий раз с начала года увеличили единовременную выплату при заключении контракта с Министерством обороны России, ее размер составит 4,1 млн руб. без учета федеральной выплаты в размере 400 тыс. руб. Информация об этом появилась на сайте правительства города.

Теперь Петербург вошел в топ регионов с самыми большими выплатами при заключении контракта.

Последний раз размер выплаты повысили накануне — тогда она составила 3,6 млн руб. Таким образом, сумма выросла на 500 тыс. за одни сутки.

До этого единовременную выплату подняли в конце января с 2,1 млн до 2,6 млн руб. С учетом нового размера выплаты сумма увеличилась на 2 млн с начала года.

При этом размер ежемесячной зарплаты служащего в зоне спецоперации остался на том же уровне — она стартует от 210 тыс. руб.

В начале февраля единовременную выплату добровольцам увеличили в Ростовской области — там она выросла на 300 тыс. руб. и составляет 2,3 млн руб.