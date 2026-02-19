Мэр Курска после критики Хинштейна вышел на улицу убирать снег

Мэр Курска Евгений Маслов вышел с лопатой на улицу, чтобы принять участие в уборке снега после претензии губернатора Курской области Александра Хинштейна в его адрес. Об этом Маслов сообщил в телеграм-канале, приложив фотоотчет.

«Вместе с коллегами помогали дорожникам в расчистке города. Сегодня город накрыл мощный снегопад», — написал он.

Маслов сообщил также, что они расчистили остановки, проезды к домам и поликлинике. Мэр указал, что напомнил администрации магазина «Пятерочка», вокруг которого снег не был убран, о необходимости «уборки своими силами». «Неприятно видеть такое равнодушие к своим же покупателям», — написал глава города.

9 февраля Хинштейн раскритиковал Маслова за плохо очищенные от снега улицы. Он отметил, что некоторые из них в Курске не чистили с начала зимы. Попытка Маслова объясниться Хинштейна не устроила, он заявил, что мэр публично «расписался в беспомощности».

Для устранения последствий сильного снегопада в Курске были задействованы 61 единица техники и более 70 дорожных рабочих. Сегодня, по данным сервиса «Яндекс Погода», высота снежного покрова в Курске и районе составляет 31 см.