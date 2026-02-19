 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Мэр Курска после критики Хинштейна вышел на улицу убирать снег

Мэр Курска Евгений Маслов вышел с лопатой на улицу, чтобы принять участие в уборке снега после претензии губернатора Курской области Александра Хинштейна в его адрес. Об этом Маслов сообщил в телеграм-канале, приложив фотоотчет.

«Вместе с коллегами помогали дорожникам в расчистке города. Сегодня город накрыл мощный снегопад», — написал он.

Маслов сообщил также, что они расчистили остановки, проезды к домам и поликлинике. Мэр указал, что напомнил администрации магазина «Пятерочка», вокруг которого снег не был убран, о необходимости «уборки своими силами». «Неприятно видеть такое равнодушие к своим же покупателям», — написал глава города.

Хинштейн рассказал о своем состоянии после операции и ДТП
Общество

9 февраля Хинштейн раскритиковал Маслова за плохо очищенные от снега улицы. Он отметил, что некоторые из них в Курске не чистили с начала зимы. Попытка Маслова объясниться Хинштейна не устроила, он заявил, что мэр публично «расписался в беспомощности».

Для устранения последствий сильного снегопада в Курске были задействованы 61 единица техники и более 70 дорожных рабочих. Сегодня, по данным сервиса «Яндекс Погода», высота снежного покрова в Курске и районе составляет 31 см.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Антонова
Курск снегопады Александр Хинштейн
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
Москву накрыл мощный снегопад. Фотогалерея
Общество
Москву накроет снегопад с порывами ветра до 17 м/с
Общество
Как Камчатка переживает аномальные снегопады. Фоторепортаж
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 17:29
В Петербурге выплата контрактникам выросла на ₽2 млн с начала года Политика, 20:51
Глава Федерации альпинизма рассказал о неверии в успех Филиппова на Играх Спорт, 20:45
Познер сравнил напряженность в мире сейчас и во время холодной войны
РАДИО
 Общество, 20:43
Петросян единственной из сильнейших заявила четверной прыжок на Играх Спорт, 20:43
Минобороны сообщило об уничтожении 34 дронов за четыре часа Политика, 20:42
Трамп на год продлил санкции против России Политика, 20:42
Обыгравшая Андрееву теннисистка заявила, что в матче выиграли обе Спорт, 20:41
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Times узнала, что Британия не дала США свои базы для удара по Ирану Политика, 20:35
Медведев назвал преувеличенными сообщения о «кадровом коллапсе» в России Общество, 20:31
Петросян пошла на риск. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 20:30
Мэр Курска после критики Хинштейна вышел на улицу убирать снег Общество, 20:27
«Крылья Советов» арендовали аргентинского защитника Рекену Спорт, 20:25
В Белоруссии отпустили экс-соперника Лукашенко и осужденную за экстремизм Политика, 20:22
Осужденный за листовки ювелир Доценко умер после инфаркта Политика, 20:14