Осужденный за листовки ювелир Доценко умер после инфаркта

Александр Доценко (Фото: FreeAsyaSasha / Telegram)

Заключенный Александр Доценко, осужденный по делу о листовках на украинском языке, скончался в возрасте 65 лет после перенесенного инфаркта, сообщил РБК его адвокат Сергей Подольский.

12 февраля Доценко госпитализировали с инфарктом в Мариинскую больницу, однако сотрудники колонии не уведомили об этом ни защитника, ни родственников. Как адвокат рассказал «РБК Санкт-Петербург», о случившемся они узнали лишь спустя два дня после звонка от неизвестного.

О смерти Доценко его дочери позднее сообщили врачи.

До заключения он работал ювелиром. В 2024 году Доценко с супругой, художницей Анастасией Дюдяевой признали виновными в призывах к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 Уголовного кодекса).

Их задержали после того, как две покупательницы нашли в продуктах из супермаркета «Лента» в Санкт-Петербурге салфетки со стихами, «славящими Степана Бандеру». Авторы в стихах поздравляли людей с новогодними праздниками и рассказывали об Украине, а «отдельные надписи призывали к действиям против Владимира Путина».

В 2024 году Доценко приговорили к трем годам колонии-поселения, а его супругу — к трем с половиной годам. Помимо этого, супругов внесли в список террористов и экстремистов. Они отрицали свое авторство и настаивали, что приходили в магазин за покупками.