 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Осужденный за листовки ювелир Доценко умер после инфаркта

Умер заключенный Александр Доценко, осужденный за салфетки с украинскими стихами
Александр Доценко
Александр Доценко (Фото: FreeAsyaSasha / Telegram)

Заключенный Александр Доценко, осужденный по делу о листовках на украинском языке, скончался в возрасте 65 лет после перенесенного инфаркта, сообщил РБК его адвокат Сергей Подольский.

12 февраля Доценко госпитализировали с инфарктом в Мариинскую больницу, однако сотрудники колонии не уведомили об этом ни защитника, ни родственников. Как адвокат рассказал «РБК Санкт-Петербург», о случившемся они узнали лишь спустя два дня после звонка от неизвестного.

О смерти Доценко его дочери позднее сообщили врачи.

Семейная пара получила сроки за салфетки со стихами в «Ленте»
Политика
Анастасия Дюдяева

До заключения он работал ювелиром. В 2024 году Доценко с супругой, художницей Анастасией Дюдяевой признали виновными в призывах к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 Уголовного кодекса).

Их задержали после того, как две покупательницы нашли в продуктах из супермаркета «Лента» в Санкт-Петербурге салфетки со стихами, «славящими Степана Бандеру». Авторы в стихах поздравляли людей с новогодними праздниками и рассказывали об Украине, а «отдельные надписи призывали к действиям против Владимира Путина».

В 2024 году Доценко приговорили к трем годам колонии-поселения, а его супругу — к трем с половиной годам. Помимо этого, супругов внесли в список террористов и экстремистов. Они отрицали свое авторство и настаивали, что приходили в магазин за покупками.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова, Елена Степанова Елена Степанова
смерть инфаркт колония колония-поселение новости
Материалы по теме
Умер игравший против Карпова в матче за шахматную корону голландец Тимман
Спорт
В Дагестане на 103-м году жизни умер Герой России Ибрагим-Паша Садыков
Общество
Умер прозаик и журналист Дмитрий Бавильский
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 17:29
В Петербурге выплата контрактникам выросла на ₽2 млн с начала года Политика, 20:51
Глава Федерации альпинизма рассказал о неверии в успех Филиппова на Играх Спорт, 20:45
Познер сравнил напряженность в мире сейчас и во время холодной войны
РАДИО
 Общество, 20:43
Петросян единственной из сильнейших заявила четверной прыжок на Играх Спорт, 20:43
Минобороны сообщило об уничтожении 34 дронов за четыре часа Политика, 20:42
Трамп на год продлил санкции против России Политика, 20:42
Обыгравшая Андрееву теннисистка заявила, что в матче выиграли обе Спорт, 20:41
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Times узнала, что Британия не дала США свои базы для удара по Ирану Политика, 20:35
Медведев назвал преувеличенными сообщения о «кадровом коллапсе» в России Общество, 20:31
Петросян пошла на риск. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 20:30
Мэр Курска после критики Хинштейна вышел на улицу убирать снег Общество, 20:27
«Крылья Советов» арендовали аргентинского защитника Рекену Спорт, 20:25
В Белоруссии отпустили экс-соперника Лукашенко и осужденную за экстремизм Политика, 20:22
Осужденный за листовки ювелир Доценко умер после инфаркта Политика, 20:14