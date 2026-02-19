 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Суд оставил в силе решение об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Московский городской суд признал законным решение суда первой инстанции, который прекратил производство административного дела об ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России), сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В конце декабря в Таганский районный суд Москвы поступил иск от Константина Ларионова, также представляющего интересы еще более чем ста лиц, о признании незаконным решения об ограничении звонков. Тогда суд прекратил производство по делу, поскольку посчитал, что Ларионов не имеет право подавать иск в защиту владельцев мессенджеров.

При рассмотрении апелляции на прекращение производства суд оставил решение Таганского суда в силе. «Апелляционная коллегия по административным делам оставила решение суда первой инстанции без изменения», — говорится в сообщении.

К РКН подали иск из-за ограничений звонков в мессенджерах
Общество
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в иностранных мессенджерах, объяснив ограничения методом борьбы с мошенниками и невыполнением WhatsApp требований российского законодательства.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Александра Озерова
Telegram Whatsapp запрет Мосгорсуд апелляционная инстанция
Материалы по теме
Что известно об ограничении работы Telegram в России
Технологии и медиа
Telegram заблокировал 187 тыс. каналов и групп за сутки
Технологии и медиа
Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 17:29
Трамп пошутил про Инфантино на заседании «Совета мира» Спорт, 19:18
Трамп рассказал, сколько заплатили участники Совета мира Политика, 19:16
Первая медаль для России. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 19:10
Haval обновил внедорожники H7 и H9 для России. Что изменилось Авто, 19:02
Экс-комбриг ВСУ рассказал о ранении Залужного во время звонка из Киева Политика, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Видео медальной гонки российского ски-альпиниста Филиппова на Олимпиаде Спорт, 18:58
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Роспатент объяснил, как в базе могла появиться заявка от имени Долиной Общество, 18:48
Центральный университет стал лучшим в России по качеству платного набора Радио, 18:44
Волейболист «Локомотива» Деру вернется в команду после курса химиотерапии Спорт, 18:44
Появился спутниковый снимок снежного циклона, накрывшего Москву Общество, 18:44
Тихонов отказался называть медаль Филиппова на ОИ историческим событием Спорт, 18:43
Как нейротехнологии меняют будущее человека в России и мире Тренды, 18:43
Медведев заявил, что «врагу России» помогает весь мир Политика, 18:40