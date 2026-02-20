 Перейти к основному контенту
Общество
0

В России снизилось число компаний с премиями и подарками на 23 февраля

Фото: fizkes / Shutterstock
Фото: fizkes / Shutterstock

В 2026 году российские компании изменили подход к празднованию гендерных праздников: работодатели стали реже радовать сотрудников денежными премиями и подарками, однако почти треть организаций планирует провести сразу два отдельных корпоратива — ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

Такие данные получили сотрудники сервиса SuperJob в результате опроса (есть у РБК).

Согласно исследованию, только 9% компаний выплатят премии к 23 февраля. Это на четыре процентных пункта меньше, чем в 2025 году, и является самым низким показателем за последние шесть лет: в 2024 году премии к этому празднику выплачивали 23% работодателей.

Подарки к 23 февраля подготовят 48% компаний (год назад — 56%), к 8 Марта — 49% против 59% в 2025 году. Чаще всего презенты предназначаются рядовым сотрудникам (82% ко Дню защитника Отечества и 93% — к Женскому дню), реже — руководителям среднего звена и топ-менеджерам.

Стали известны два главных направления у туристов на праздниках
Общество
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Аналитики также зафиксировали снижение популярности объединенных праздников: если в прошлом году 13% работодателей проводили общий корпоратив на два праздника, то в этом — только 9%. При этом доля компаний, организующих два отдельных мероприятия, выросла до 30%. Год назад таких было 27%. 41% организаций отказались от проведения каких-либо корпоративов, приуроченных к этим датам.

Региональная статистика показывает, что наиболее щедрыми на премии к 23 Февраля оказались работодатели Екатеринбурга и Нижнего Новгорода (по 10%), тогда как чаще всего дарят подарки в Новосибирске (51%). По количеству корпоративов лидирует Москва: 31% столичных компаний проведут два отдельных праздника. В Санкт-Петербурге этот показатель заметно ниже — 20%, а 55% петербургских компаний и вовсе отказались от мероприятий.

Опрос проводился в период с 26 января по 18 февраля 2026 года в 191 населенном пункте России. В опросе приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

