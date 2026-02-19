 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин словами Александра III описал статус решений высших судов

Путин цитатой Александра III объяснил, каким должен быть статус решений судов
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Решения Верховного и Конституционного судов должны обладать высшим статусом, заявил президент России Владимир Путин на совещании судей, передает корреспондент РБК.

Президент процитировал императора Александра III: «Чего ни скажешь — из всего сделают высочайшее повеление».

«Он сказал это с иронией, но, что точно хотелось бы в этой связи отметить, что постановления Пленума Верховного суда — так же, впрочем, как и решения Конституционного суда, должны иметь силу высочайшего повеления», — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что высокий статус решений высших судебных инстанций гарантирует стабильность законодательной деятельности и качество принимаемых решений.

Президент добавил, что от качества решений судей «зависит и внутриполитическая ситуация», в том числе в ходе предвыборных кампаний, а также ситуация в экономике и социальной сфере.

Путин назвал нюанс принципа «вор должен сидеть в тюрьме»
Общество
Владимир Путин

На этом же совещании Путин вспомнил цитату из фильма «Место встречи изменить нельзя» — «вор должен сидеть в тюрьме» — и отметил, что за небольшие правонарушения не обязательно сразу лишать свободы.

«Даже какие-то небольшие правонарушения — сразу запирать человека за решетку — не всегда это обосновано», — сказал президент.

