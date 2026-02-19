Путин заявил о снижении количества арестов в России

Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В России снизилось количество заключений под стражу, на 2% увеличилось число домашних арестов, заявил президент Владимир Путин на совещании судей в Верховном суде, передает корреспондент РБК.

«Все это говорит о смягчении практики избрания меры пресечения, связанной с ограничением права на свободу», — сказал Путин.

По его словам, суды стали шире назначать альтернативные наказания по уголовным делам, такие как условное лишение свободы, штрафы, обязательные работы и тому подобное.

Путин призвал постоянно следить, чтобы суды соблюдали сроки рассмотрения дел, а также взять на особый контроль вопрос об обоснованности арестов для подозреваемых и обвиняемых по предпринимательским и экономическим делам.

Кроме того, на заседании российский президент заявил, что многие россияне, ранее полагавшиеся на непредвзятость и объективность иностранных судов, убедились в обратном.