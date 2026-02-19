Путин заявил о разочаровании многих россиян в зарубежных судах

Владимир Путин (Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости)

Многие россияне, ранее полагавшиеся на непредвзятость и объективность иностранных судов, убедились в обратном, заявил президент России Владимир Путин на совещании судей в Верховном суде, передает корреспондент РБК.

«Многие наши сограждане уповали в свое время на непредвзятость, на объективность той [зарубежной] судебной системы, убедились как раз в обратном», — сказал Путин.

Путин также сообщил о сокращении числа случаев заключения под стражу как меры пресечения. При этом на 2% выросло применение домашнего ареста, а также шире используются альтернативные наказания — условные сроки, штрафы и обязательные работы. По его словам, это свидетельствует о гуманизации правоприменительной практики.

Президент призвал уделять особое внимание защите прав женщин, детей и других уязвимых категорий граждан.