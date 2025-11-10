Власти поддержали ограничение исполнения решений иностранных судов

Власти поддержали инициативу о запрете исполнения решений иностранных судов, если они не основаны на международных договорах России или резолюциях Совбеза ООН. Это коснется решений МУС и различных трибуналов, говорят эксперты

Фото: Bjorn Trotzki / IMAGO / Global Look Press

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая запретит исполнение решений иностранных судов, если они не основаны на международных договорах России или резолюциях Совета Безопасности ООН, сообщил РБК источник в комиссии и подтвердил собеседник, знакомый с принятым решением.

Авторы законодательной инициативы (есть в распоряжении РБК) предлагают дополнить статью 6 Федерального конституционного закона «О судебной системе РФ». Новая часть закрепит, что постановления иностранных судов, получивших полномочия от других стран без участия России, а также решения международных судов, компетенция которых не подтверждена российскими международными договорами или резолюциями Совбеза ООН, в России исполняться не будут.

В нынешней редакции статья 6 закрепляет обязательность исполнения всех вступивших в силу решений российских судов и их распоряжений. Неисполнение постановлений или проявление неуважения к суду влечет ответственность. При этом решения иностранных и международных судов действуют в России в рамках международных договоров, заключенных Россией.

РБК направил запрос в Минюст.

«Указанные поправки будут применимы, например, для приговоров Международного уголовного суда. Напомню, что Россия отозвала свое намерение стать участником Римского статута, на основании которого действует МУС», — сказал РБК председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Партнер Verba Legal, адвокат Дмитрий Мальбин в разговоре с РБК отметил, что в законопроекте речь идет о трибуналах, создание которых инициируется отдельными государствами или международными объединениями для уголовного преследования. Появление такого законопроекта, подчеркивает он, «очевидно связано с инициативами стран Евросоюза по созданию специального трибунала против России».

Инициатива, пояснил адвокат, исключает не все международные и иностранные суды, а только те, что созданы отдельными иностранными государствами или международными объединениями без участия России или резолюции Совбеза ООН. При этом другие международные суды, соответствующие этим условиям, функционируют и признаются Россией, что, заключил он, «демонстрирует четкое следование нормам международного права».

Специальный трибунал против России предложила создать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в 2022 году, вскоре после начала российской военной операции на Украине. Структура, по ее замыслу, должна быть сформирована в рамках Совета Европы — организации, которую Россия покинула в том же году. В начале октября генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что организация готова приступить к созданию спецтрибунала, однако конкретные сроки реализации инициативы не уточнил. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас дополнила, что в спецтрибунале уже согласились участвовать 26 стран Европейского союза.

В Москве такую инициативу не признают легитимной. Кремль заявил, что «международные структуры и все эти так называемые эксперты сознательно занимают абсолютно однобокую и неконструктивную позицию» и не могут «смотреть на реальность». «Мы не можем их как-то воспринимать, считать экспертами, соответствующим образом к ним и относимся», — говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский в комментарии РБК обратил внимание на потенциальные юридические противоречия. По его словам, новая норма фактически вступает в конфликт с действующими многосторонними и двусторонними договорами России. «Из буквального толкования следует, что любые решения иностранных судов, вынесенные без участия России, не подлежат признанию и исполнению, что делает невозможной правовую помощь в уголовной сфере», — пояснил эксперт.

Брикульский также отметил, что законопроект может блокировать действие таких документов, как Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (1993 года), поскольку положения нового закона фактически приостанавливают их применение в части уголовного преследования. Так как акт имеет статус федерального конституционного закона, он устанавливает приоритет над международными договорами, что, по мнению эксперта, противоречит статье 15 Конституции, закрепляющей верховенство общепризнанных принципов и норм международного права.