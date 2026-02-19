 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Взорвавший гранату при задержании в Ростовской области был в розыске

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Мужчина, погибший при задержании в селе Николаевка Ростовской области, был ранее объявлен в федеральный розыск, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале.

Полицейские получили информацию о предположительном местонахождении разыскиваемого мужчины 1981 года рождения. Было установлено, что он может находиться в Николаевке.

Сотрудники МВД прибыли на место и нашли мужчину в одном из домов. При задержании он сопротивлялся и подорвал взрывное устройство — предварительно, боевую гранату.

В Ростовской области мужчина подорвал гранату при попытке задержания
Общество
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В результате он погиб на месте, а двое полицейских получили травмы, их госпитализировали.

Утром 19 февраля несколько местных изданий, включая RostovGazeta, сообщили о взрыве при задержании 46-летнего мужчины.

Софья Полковникова
Ростовская область федеральный розыск взрыв
