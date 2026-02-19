Взорвавший гранату при задержании в Ростовской области был в розыске
Мужчина, погибший при задержании в селе Николаевка Ростовской области, был ранее объявлен в федеральный розыск, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале.
Полицейские получили информацию о предположительном местонахождении разыскиваемого мужчины 1981 года рождения. Было установлено, что он может находиться в Николаевке.
Сотрудники МВД прибыли на место и нашли мужчину в одном из домов. При задержании он сопротивлялся и подорвал взрывное устройство — предварительно, боевую гранату.
В результате он погиб на месте, а двое полицейских получили травмы, их госпитализировали.
Утром 19 февраля несколько местных изданий, включая RostovGazeta, сообщили о взрыве при задержании 46-летнего мужчины.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве
Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией
Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле