В Ростовской области мужчина подорвал гранату при попытке задержания
В селе Николаевка Ростовской области утром 19 февраля произошел взрыв при задержании 46-летнего мужчины, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, передает издание RostovGazeta.
В пресс-службе уточнили, что правоохранители получили информацию о возможном местонахождении подозреваемого и выехали по адресу. При задержании мужчина оказал сопротивление, после чего произошел взрыв. По предварительным данным, сработала боевая граната.
В результате мужчина погиб на месте, двое сотрудников полиции получили травмы.
О взрыве также сообщает издание Donday.
Позже пресс-служба регионального ГУ МВД подтвердила подрыв взрывного устройства, предположительно боевой гранаты. По информации ведомства, пострадавшие полицейские доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Швеция назвала Россию главной угрозой
Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»
Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке
Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США