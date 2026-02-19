В Ростовской области мужчина подорвал гранату при попытке задержания

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В селе Николаевка Ростовской области утром 19 февраля произошел взрыв при задержании 46-летнего мужчины, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, передает издание RostovGazeta.

В пресс-службе уточнили, что правоохранители получили информацию о возможном местонахождении подозреваемого и выехали по адресу. При задержании мужчина оказал сопротивление, после чего произошел взрыв. По предварительным данным, сработала боевая граната.

В результате мужчина погиб на месте, двое сотрудников полиции получили травмы.

О взрыве также сообщает издание Donday.

Позже пресс-служба регионального ГУ МВД подтвердила подрыв взрывного устройства, предположительно боевой гранаты. По информации ведомства, пострадавшие полицейские доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.