Массовое отравление депутатов Верховной рады было вызвано норовирусом
Симптомы отравления, зафиксированные среди депутатов Верховной рады Украины, оказались вызваны вспышкой норовирусной инфекции, сообщила пресс-служба парламента.
Изначально депутат Ярослав Железняк предположил, что парламентарии могли отравиться в столовой. Однако после проверки пищеблока и его сотрудников, а также проведения ПЦР-тестов у заболевших медики установили, что причиной недомогания стала вспышка норовируса.
«Исследованием методом ПЦР установлено, что у лиц, сдавших анализы, выявлен один и тот же тип вируса — норовирус», — говорится в сообщении парламента в телеграм-канале.
12 февраля один из депутатов от правящей фракции «Слуга народа» рассказал изданию «Страна.ua», что только в его фракции «отравились десятки людей». Среди симптомов — температура под 40 градусов, а также рвота.
Тогда работа Верховной рады была «вынужденно прекращена» из-за массового отравления.
Норовирус — это вирус, вызывающий острые кишечные инфекции, он передается при тесном контакте с зараженным человеком или через поверхности. Заболевание проявляется тошнотой, рвотой, диареей, болями в животе, слабостью и иногда повышением температуры.
