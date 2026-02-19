 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество
0

Массовое отравление депутатов Верховной рады было вызвано норовирусом

Фото: Andreas Stroh / Imago / Global Look Press
Фото: Andreas Stroh / Imago / Global Look Press

Симптомы отравления, зафиксированные среди депутатов Верховной рады Украины, оказались вызваны вспышкой норовирусной инфекции, сообщила пресс-служба парламента.

Изначально депутат Ярослав Железняк предположил, что парламентарии могли отравиться в столовой. Однако после проверки пищеблока и его сотрудников, а также проведения ПЦР-тестов у заболевших медики установили, что причиной недомогания стала вспышка норовируса.

«Исследованием методом ПЦР установлено, что у лиц, сдавших анализы, выявлен один и тот же тип вируса — норовирус», — говорится в сообщении парламента в телеграм-канале.

В Верховной раде произошло массовое отравление депутатов
Общество
Фото:Andreas Stroh / Imago / Global Look Press

12 февраля один из депутатов от правящей фракции «Слуга народа» рассказал изданию «Страна.ua», что только в его фракции «отравились десятки людей». Среди симптомов — температура под 40 градусов, а также рвота.

Тогда работа Верховной рады была «вынужденно прекращена» из-за массового отравления.

Норовирус — это вирус, вызывающий острые кишечные инфекции, он передается при тесном контакте с зараженным человеком или через поверхности. Заболевание проявляется тошнотой, рвотой, диареей, болями в животе, слабостью и иногда повышением температуры.

Авторы
Теги
Александра Озерова
массовое отравление Верховная рада Украины Украина вирус
