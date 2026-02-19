«Руспродсоюз» рассказал, где продаются самые дешевые и дорогие огурцы в России

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Самые дорогие огурцы в России продаются в Норильске, а самые дешевые — в Дербенте и Майкопе, рассказали РБК в «Руспродсоюзе».

Так, цена за килограмм огурцов в Норильске составила 1 061,5 руб., а в Анадыре — 989 руб. Цены в этих городах традиционно выше, чем в других, из-за сложной логистики. Самые низкие цены зафиксировали в Дербенте (135 руб.) и Майкопе (165,3 руб.).

Наиболее высокие розничные цены в городах с более доступной логистикой зафиксированы в Санкт-Петербурге — 331,9 руб. Цены на огурцы в Москве составили 305,3 руб. за килограмм.

«В этом сезоне дополнительное влияние на цены оказали низкие температуры, которые привели к увеличению затрат на освещение и обогрев теплиц. Однако мы ожидаем изменения ситуации в самое ближайшее время», — добавили в организации.

По данным Росстата, в декабре цены на огурцы выросли на 22,7%, в первые 12 дней января — на 21,3%, а с декабря по февраль — на 43%. Средняя розничная цена к 1 февраля достигла 300,1 руб. за 1 кг, что более чем вдвое выше уровня трехмесячной давности.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у ретейлеров данные о еженедельной динамике закупочных и розничных цен на огурцы, а также об объемах закупки и продажи продукции за период с 1 ноября 2025 года по 15 февраля 2026 года.

Проверка затронет все товарные позиции вне зависимости от ценового сегмента. Ведомство обратилось к крупнейшим производителям овощей защищенного грунта — компаниям, входящим в группы РОСТ, «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы регионов» и «Мое лето».