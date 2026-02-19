 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
«Яндекс» запустит новый сервис для заказа такси Fasten

Сервис для заказа такси для молодежи Fasten появится у «Яндекса»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России с марта 2026 года начнет действовать новый сервис такси Fasten. Его запустит «Яндекс». Сервис будет направлен на молодежную аудиторию, сообщают источники РБК.

«У него будет отдельное мобильное приложение для тех пассажиров, которым нужен просто заказ такси без других сервисов», — говорится в сообщении компании, распространенном для СМИ. К моменту запуска сервис появится более чем в 300 городах страны.

Фото: пресс-служба Fasten
Целевой аудиторией сервиса станут молодые люди, которые перемещаются по городу в течение дня. Доступные цены на такси Fasten позволят молодежи чаще совершать поездки. В сервисе будут предусмотрены четыре тарифа: Share — для поездок, которые можно разделить с попутчиком, Fasten — базовый тариф для перемещений по городу в течение дня, Comfort и Comfort+ — тарифы среднего и повышенного класса, и Business — представительский класс для особых случаев.

О появлении нового сервиса такси от «Яндекса» стало известно 16 февраля. Источник РБК пояснял, что Fasten по цветам и другим параметрам не будет схож ни с приложением «Яндекс Go», ни с другими брендами компании. 

Ксения Потрошилина
Яндекс Яндекс Такси таксист
