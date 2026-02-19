В России появились учебники по ИИ для школьников пятого–девятого классов
Министерство просвещения России включило в федеральный перечень учебников первый школьный курс по искусственному интеллекту. Учебники называются «Введение в искусственный интеллект» и разработаны для учеников пятого–девятого классов, сообщает CNews со ссылкой на представителей «Альянса в сфере искусственного интеллекта».
К учебникам прилагаются видеоматериалы и тесты на тему ИИ. Также дети получат возможность выполнять практические задания на специальной образовательной платформе.
«Учебные пособия, созданные членами Альянса в сфере искусственного интеллекта и издательством «Просвещение», нацелены на практику: они учат ребят не просто механически пользоваться ИИ-инструментами, но и понимать принципы их работы, видеть их возможности и ограничения, мыслить критически», — сказал председатель наблюдательно совета «Альянса в сфере ИИ», первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Педагогам вместе с учебниками предоставят методические рекомендации для качественной подготовки к занятиям.
Учебники по ИИ впервые выпустили в начале декабря 2024 года. Тогда предполагалось, что предмет будет изучаться на внеурочных занятиях.
