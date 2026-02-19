 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В России появились учебники по ИИ для школьников пятого–девятого классов

Минпросвещения включило в перечень учебники по ИИ для школьников
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Министерство просвещения России включило в федеральный перечень учебников первый школьный курс по искусственному интеллекту. Учебники называются «Введение в искусственный интеллект» и разработаны для учеников пятого–девятого классов, сообщает CNews со ссылкой на представителей «Альянса в сфере искусственного интеллекта».

К учебникам прилагаются видеоматериалы и тесты на тему ИИ. Также дети получат возможность выполнять практические задания на специальной образовательной платформе.

В ИМЭМО оценили, снизит ли искусственный интеллект роль человека
Технологии и медиа
Фото:DC Studio / Shutterstock

«Учебные пособия, созданные членами Альянса в сфере искусственного интеллекта и издательством «Просвещение», нацелены на практику: они учат ребят не просто механически пользоваться ИИ-инструментами, но и понимать принципы их работы, видеть их возможности и ограничения, мыслить критически», — сказал председатель наблюдательно совета «Альянса в сфере ИИ», первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Педагогам вместе с учебниками предоставят методические рекомендации для качественной подготовки к занятиям. 

Учебники по ИИ впервые выпустили в начале декабря 2024 года. Тогда предполагалось, что предмет будет изучаться на внеурочных занятиях. 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
учебники искусственный интеллект школы Минпросвещения
Материалы по теме
Лукашенко призвал осторожно работать с искусственным интеллектом
Технологии и медиа
Политики, звезды и искусственный интеллект: кого Time выбирал людьми года
Общество
Геосервис 2ГИС объявил о внедрении помощника с искусственным интеллектом
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
Мединский доложил Путину о результатах переговоров в Женеве Политика, 16:19
Краснов попросил судей чаще применять домашний арест Политика, 16:15
В Липецкой области возбудили уголовное дело после обвала крыши на заводе Общество, 16:12
Отсидевший за убийство бывший капитан «Фламенго» вернулся в футбол Спорт, 16:08
Швейцарка стала первой в истории олимпийской чемпионкой в ски-альпинизме Спорт, 16:06
Выиграет ли Россия первые медали. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 16:05
Состояние раненого при нападении с ножом школьника назвали тяжелым Общество, 16:04
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Куда жаловаться на плохую уборку снега и льда Недвижимость, 16:03
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Биржевые цены на газ в Европе взлетели почти на 15% за два дня Инвестиции, 15:59
Карл III заявил о поддержке расследования по делу бывшего принца Эндрю Политика, 15:56
The Guardian сообщила о планах США построить военную базу в секторе Газа Политика, 15:55
Туск назвал, когда эвакуация из Ирана может стать невозможной из-за боев Политика, 15:53
Верховный суд запретил дробить на мелкие части земельный участок под ИЖС Недвижимость, 15:49