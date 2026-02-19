 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

Россияне в 2025 году купили 88% интим-товаров в офлайн-магазинах

T-Data: россияне в 2025 году купили 88% интим-товаров в офлайн-магазинах
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В России 88% покупок интим-товаров в 2025 году пришлось на офлайн-магазины, а 12% — на онлайн-магазины без учета маркетплейсов. Такие выводы сделали в аналитическом проекте T-Data на основе обезличенных данных о покупках клиентов Т-банка. С результатами ознакомился РБК.

По данным исследования, количество покупок интим-товаров в 2025 году снизилось на 34% по сравнению с 2024 годом (без учета маркетплейсов). Онлайн-покупки сократились на 56%, при этом средний чек вырос на 14%. В офлайне спрос снизился на 29%, а средний чек увеличился на 8%.

70% покупок в категории пришлись на чеки до 3 тыс. руб. — в эту группу входят товары повседневного спроса, включая презервативы, интимную косметику и лубриканты. Число покупок с чеком до 3 тыс. руб. снизилось на 33% по сравнению с 2024 годом, с более высоким чеком — на 35%.

Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на подарок 14 февраля
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

По данным T-Data, самая высокая доля онлайн-трат на интим-товары в 2025 году была в Северо-Западном федеральном округе — 31% от всех покупок онлайн в количественном и денежном выражении. Второе место занял Центральный федеральный округ — 14% в количественном и 15% в денежном выражении. На третьем месте Южный федеральный округ — 10% в обоих выражениях.

Наиболее активными покупателями исследователи назвали миллениалов — они совершили 41% всех покупок в 2025 году. Доля зумеров составила 38%, поколения X — 17%, бумеров — 4%.

Также в исследовании говорится, что мужчины совершили 57% покупок, женщины — 43%, при этом треть покупателей — семьи с детьми.

