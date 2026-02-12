 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на подарок 14 февраля

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Наибольшую сумму в честь 14 февраля россияне планируют потратить на подарок девушке или любимой женщине — около 5 тыс. руб. Наиболее скромный подарок получат мужья — в среднем за 3,2 тыс. руб., выяснили эксперты SuperJob (с результатами опроса ознакомился РБК).

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет со всех округов России.

Мужчины чаще женщин сообщали о планах купить любимому человеку подарок: 22 и 12% соответственно. Большая часть опрошенных (11%) намерены на 14 февраля порадовать подарком партнера в браке, 3% готовят подарок «любимой девушке» или «любимому парню». Большинство же участников исследования (76%) сообщили, что не планируют тратить деньги на празднование 14 февраля.

«Динамика за последние годы показывает явную тенденцию к сужению круга празднования и его «одомашниванию». Если в 2019–2021 годах подарки не дарили около 53–57% респондентов, то с 2023 года — уже более 75%», — говорится в исследовании.

Эксперты SuperJob также опросили 2 тыс. человек: мужчин и женщин, состоящих в браке или отношениях, которые планируют дарить подарок на 14 февраля. Результаты показали, что вместе со снижением количества россиян, готовых тратить деньги по случаю 14 февраля, средняя сумма подарка с 2021 года выросла более чем в 1,5 раза. Подарок жене подорожал с 2,6 тыс. до 4,5 тыс. руб, девушке или любимой женщине — с 3,1 тыс. до 5 тыс. руб., мужу — с 1,7 тыс. до 3,2 тыс. руб., парню или любимому мужчине — с 2 тыс. до 4 тыс. руб.

По результатам опроса в целом ко Дню святого Валентина относятся положительно 24% россиян, 58% опрошенным «все равно» на неофициальный праздник, а 18% относятся ко Дню всех влюбленных отрицательно.

Больше всего праздник любят молодые россияне до 35 лет (38%), «против» высказались в основном опрошенные старше 45 лет — 28%. Опрос также показал, что россиянам, состоящим в отношениях, праздник нравится больше, чем одиноким или находящемся в браке (35, 24 и 21% соответственно), женщины относятся к 14 февраля благосклоннее мужчин: 30% положительных ответов против 19% соответственно, выяснили эксперты SuperJob.

В опросе Почта Банка 44% россиян заявили, что им ближе июльский День семьи, любви и верности, приуроченный к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. 60% респондентов не собираются отмечать День всех влюбленных и дарить подарки. Из тех, кто планирует праздновать 14 февраля, каждый второй ожидает получить в подарок цветы, 30% — валентинки, 20% — сладости. Большинство респондентов (34%) намерены потратить на празднование Дня святого Валентина до 2 тыс. руб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Александр Корчуганов
подарок россияне
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
Экс-чиновники ответили Грефу на идею о реформе зарплат госслужащих
РАДИО
 Экономика, 06:01
Жителей поселка в Волгоградской области эвакуируют после ракетной атаки Политика, 05:54
В Тамбовской области при атаке пострадал учебный корпус колледжа Политика, 05:52
Обломки упали на территории объекта Минобороны в Волгоградской области Политика, 05:39
Песков сравнил опасения вокруг ИИ с реакцией на первые ткацкие станки Общество, 05:30
Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на подарок 14 февраля Общество, 05:24
При атаке дронов на Мичуринск загорелся магазин «Магнит» Политика, 05:21
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Бонди на слушаниях по делу Эпштейна потребовала извинений перед Трампом Политика, 05:18
СК попросит арестовать подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы Общество, 05:00
В трех российских регионах объявили воздушную опасность Политика, 04:37
МИД заявил о готовности к диалогу с США по вопросу размещения ракет в ФРГ Политика, 04:21
В Киеве прогремели взрывы Политика, 04:15
Стали известны два главных направления у туристов на праздниках Общество, 04:00
Посол заявил, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию Политика, 03:56