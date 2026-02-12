Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на подарок 14 февраля

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Наибольшую сумму в честь 14 февраля россияне планируют потратить на подарок девушке или любимой женщине — около 5 тыс. руб. Наиболее скромный подарок получат мужья — в среднем за 3,2 тыс. руб., выяснили эксперты SuperJob (с результатами опроса ознакомился РБК).

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет со всех округов России.

Мужчины чаще женщин сообщали о планах купить любимому человеку подарок: 22 и 12% соответственно. Большая часть опрошенных (11%) намерены на 14 февраля порадовать подарком партнера в браке, 3% готовят подарок «любимой девушке» или «любимому парню». Большинство же участников исследования (76%) сообщили, что не планируют тратить деньги на празднование 14 февраля.

«Динамика за последние годы показывает явную тенденцию к сужению круга празднования и его «одомашниванию». Если в 2019–2021 годах подарки не дарили около 53–57% респондентов, то с 2023 года — уже более 75%», — говорится в исследовании.

Эксперты SuperJob также опросили 2 тыс. человек: мужчин и женщин, состоящих в браке или отношениях, которые планируют дарить подарок на 14 февраля. Результаты показали, что вместе со снижением количества россиян, готовых тратить деньги по случаю 14 февраля, средняя сумма подарка с 2021 года выросла более чем в 1,5 раза. Подарок жене подорожал с 2,6 тыс. до 4,5 тыс. руб, девушке или любимой женщине — с 3,1 тыс. до 5 тыс. руб., мужу — с 1,7 тыс. до 3,2 тыс. руб., парню или любимому мужчине — с 2 тыс. до 4 тыс. руб.

По результатам опроса в целом ко Дню святого Валентина относятся положительно 24% россиян, 58% опрошенным «все равно» на неофициальный праздник, а 18% относятся ко Дню всех влюбленных отрицательно.

Больше всего праздник любят молодые россияне до 35 лет (38%), «против» высказались в основном опрошенные старше 45 лет — 28%. Опрос также показал, что россиянам, состоящим в отношениях, праздник нравится больше, чем одиноким или находящемся в браке (35, 24 и 21% соответственно), женщины относятся к 14 февраля благосклоннее мужчин: 30% положительных ответов против 19% соответственно, выяснили эксперты SuperJob.

В опросе Почта Банка 44% россиян заявили, что им ближе июльский День семьи, любви и верности, приуроченный к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. 60% респондентов не собираются отмечать День всех влюбленных и дарить подарки. Из тех, кто планирует праздновать 14 февраля, каждый второй ожидает получить в подарок цветы, 30% — валентинки, 20% — сладости. Большинство респондентов (34%) намерены потратить на празднование Дня святого Валентина до 2 тыс. руб.