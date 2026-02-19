 Перейти к основному контенту
branding image
Политика⁠,
У экс-чиновников района Кубани потребовали изъять имущество на 500 млн

Прокуратура потребовала изъять у экс-чиновников Кубани имущество на 500 млн.
Фото: пресс-служба Администрации Краснодарского края
Фото: пресс-служба Администрации Краснодарского края

Прокуратура подала антикоррупционный иск об изъятии имущества стоимость более 500 млн. руб. у бывшего главы Лабинского района Краснодарского края, его заместителя и бывшего начальника следственного отдела полиции, сообщило ведомство.

Правоохранители установили, что обвиняемые незаконно оформили земельные участки общей площадью 1 502,3 га через юридическое лицо «Агрофирма «Союз». Ведомство утверждает, что оно было создано специально для «управления имуществом и извлечения неправомерной прибыли» и требует передать его в собственность государства.

«[Обвиняемые] не предоставляли достоверные
сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов семьи», — говорится в сообщении.

На имущество и банковские счета юридического лица наложены аресты.

Руководителей агентства, создавшего ИИ-министра, обвинили в коррупции
Общество
Фото:Vlasov Sulaj / АР / ТАСС

Прокуратура не уточнила имена чиновников.

С 2000 года в течение 17 лет главой района был Александр Садчиков, против которого в 2017 году возбудили уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

С 2018 по 2020 год главой района был Игорь Чагаев, С 2020 по 2021 эту должность занимал Александр Симириков, а с 2021 — Владимир Забураев.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Краснодарский край прокуратура изъятие коррупция
