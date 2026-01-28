Руководителей агентства, создавшего ИИ-министра, обвинили в коррупции

Жизнь с ИИ: как работают нейросети, где они помогают и чем опасны

Фото: Vlasov Sulaj / АР / ТАСС

В Албании руководителей государственного агентства, разработавшего виртуального министра Диэллу, обвинили в коррупции. Диэлла — это аватар, созданный искусственным интеллектом, который был представлен как инструмент для повышения прозрачности в государственных закупках и сокращения бюрократии. Об этом сообщает The Washington Post.

Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Албании в декабре поместила под домашний арест директора Национального агентства информационного общества (AKSHI) Элиру Кана и ее заместителя.

Согласно заявлению прокуратуры, их подозревают в создании преступной группы. Она, используя служебное положение, манипулировала процедурами государственных закупок на общую сумму около €7,4 млн. Агентство AKSHI отвечает за цифровую инфраструктуру правительства и является разработчиком проекта ИИ-министра Диэллы.

Диэлла была представлена правительством Албании в 2023 году. Ее задачами, согласно официальным заявлениям, являются помощь гражданам в онлайн-получении государственных услуг, а также анализ данных для повышения прозрачности в государственных закупках. Проект был частью мер, направленных на выполнение критериев для вступления страны в Европейский союз.

Премьер-министр Албании Эди Рама в январе 2024 года в интервью заявил, что будет воздерживаться от комментариев по существу обвинений до завершения следствия. Он также подчеркнул важность работы антикоррупционной прокуратуры.