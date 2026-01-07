 Перейти к основному контенту
Общество
0

Житель Подольска взорвал гранату и погиб

Фото: ENews112 / Telegram
Фото: ENews112 / Telegram

В Подольске мужчина взорвал гранату у многоквартирного дома, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Предварительно, при взрыве мужчина погиб.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным источника агентства «Москва», взрыв произошел около дома 23 на ул. Юбилейная. Собеседник агентства добавил, что на месте происшествия может находиться еще одна граната.

Как сообщает телеграм-канал Baza, перед взрывом мужчина поссорился со своей женой и пытался с ней поговорить.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Московской области, в пресс-службу СУ СК по Московской области.

В Туле мужчина взорвал гранату в доме
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

В ноябре из-за взрыва гранаты погибли два жителя города Баксан в Кабардино-Балкарии. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них взорвал гранату.

Оба участника конфликта скончались на месте. СК возбудил дело по ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) и п.п. «а», «е», ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух человек общеопасным способом).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

