Минобрнауки сообщило об увеличении в России числа студентов из Прибалтики

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В 2025 году российских вузах выросло количество студентов из Латвии, Румынии и Эстонии, сообщила пресс-служба Минобрнауки, передает «РИА Новости».

Согласно статистике ведомства, в 2025 году число студентов из Латвии выросло до 615 человек в сравнении с 605 в 2024 году, из Эстонии — до 380 в сравнении с 363 в 2024 году.

Кроме того, в 2025 году в стране увеличилось число студентов из Норвегии, Румынии, Швейцарии и с Кипра.

В мае 2025 года агентство со ссылкой на статистику сообщило, что с начала года почти 900 граждан стран Евросоюза приехали в Россию для обучения, при этом половина из них — жители прибалтийских республик. В первом квартале 2025 года российскую границу пересекли 883 человека из ЕС, причем чаще всего на учебу приезжали из Латвии (278 человек), Эстонии (133) и Литвы (56). Среди других стран ЕС на учебу в Россию приехали граждане Болгарии (89), Италии (60), Германии (59), а также Словакии (40), Франции (32) и Греции (28).