 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Минобрнауки сообщило об увеличении в России числа студентов из Прибалтики

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В 2025 году российских вузах выросло количество студентов из Латвии, Румынии и Эстонии, сообщила пресс-служба Минобрнауки, передает «РИА Новости».

Согласно статистике ведомства, в 2025 году число студентов из Латвии выросло до 615 человек в сравнении с 605 в 2024 году, из Эстонии — до 380 в сравнении с 363 в 2024 году.
Кроме того, в 2025 году в стране увеличилось число студентов из Норвегии, Румынии, Швейцарии и с Кипра.

МИД сообщил, что в ближайшие дни будет решение о посольствах в Прибалтике
Политика
Дмитрий Любинский

В мае 2025 года агентство со ссылкой на статистику сообщило, что с начала года почти 900 граждан стран Евросоюза приехали в Россию для обучения, при этом половина из них — жители прибалтийских республик. В первом квартале 2025 года российскую границу пересекли 883 человека из ЕС, причем чаще всего на учебу приезжали из Латвии (278 человек), Эстонии (133) и Литвы (56). Среди других стран ЕС на учебу в Россию приехали граждане Болгарии (89), Италии (60), Германии (59), а также Словакии (40), Франции (32) и Греции (28).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Латвия Румыния Эстония
Материалы по теме
Совбез готовит издания о вкладе украинцев и прибалтов в победу в ВОВ
Политика
МИД сообщил, что в ближайшие дни будет решение о посольствах в Прибалтике
Политика
Москва выразила протест странам Прибалтики из-за мер против посольств
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
Следствие потребовало арестовать министра культуры Башкирии Шафикову Общество, 11:36
Spiegel узнал, что ЦРУ поддержало взрыв Nord Stream, а потом передумало Политика, 11:32
Пробки в Москве достигли восьми баллов на фоне сильного снегопада Общество, 11:30
В Москве в 2025 году зарегистрировано 3,3 млн кв. м в домах по реновации Недвижимость, 11:22
Reuters узнал о скепсисе разведок Европы по миру на Украине в этом году Политика, 11:20
Кто из мировых лидеров оказывался под следствием и почему Политика, 11:15 
В ЦБ заявили, что рынок пока не проявил интереса к приватизации НСПК Экономика, 11:14
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Пять месяцев без дна. Почему биткоин не восстановился от обвала в октябре Крипто, 11:12
Стало известно, где состоится новый раунд переговоров по Украине Политика, 11:10
Минобрнауки сообщило об увеличении в России числа студентов из Прибалтики Политика, 11:09
Основатель Zenden сообщил о претензиях ФНС на ₽29 млрд
РАДИО
 Бизнес, 11:09
Что известно об ограничении работы Telegram в России Технологии и медиа, 11:08
Голикова возглавит комиссию по вопросам национальной политики Политика, 11:06
«МТС Линк» — о современных решениях для корпоративных коммуникаций Отрасли, 11:03