В ЦБ заявили, что рынок пока не проявил интереса к приватизации НСПК
Рынок пока не проявил заинтересованности в приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором карт «Мир». Об этом журналистам заявила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на форуме «Кибербезопасность в финансах», передает корреспондент РБК.
«Рынок не выразил вот какой-то там явной заинтересованности в приватизации, поэтому пока этот вопрос так не стоит. Но мы готовы и дальше рассматривать, если будут конкретные предложения», — сказала Бакина
В сентябре Банк России опубликовал доклад о национальной цифровой инфраструктуре финансового рынка и предложил участникам рынка обсудить два варианта продажи НСПК. Первый вариант предполагал прямую продажу миноритарного пакета при сохранении доли регулятора не ниже 50% плюс одна акция. Второй — выделение части сервисов НСПК в отдельную компанию с последующим акционированием или прямой продажей. В докладе ЦБ отмечалось, что при любом сценарии доступность и качество платежных услуг не должны снизиться.
