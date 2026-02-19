В ЦБ заявили, что рынок пока не проявил интереса к приватизации НСПК

Алла Бакина (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Рынок пока не проявил заинтересованности в приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором карт «Мир». Об этом журналистам заявила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на форуме «Кибербезопасность в финансах», передает корреспондент РБК.

«Рынок не выразил вот какой-то там явной заинтересованности в приватизации, поэтому пока этот вопрос так не стоит. Но мы готовы и дальше рассматривать, если будут конкретные предложения», — сказала Бакина

Национальная система платежных карт (НСПК) — компания, обеспечивающая проведение безналичных платежей внутри России. Она является оператором платежной системы «Мир», а также операционным и платежным клиринговым центром Системы быстрых платежей (СБП). Акции организации в полном объеме принадлежат Центральному банку России.

В сентябре Банк России опубликовал доклад о национальной цифровой инфраструктуре финансового рынка и предложил участникам рынка обсудить два варианта продажи НСПК. Первый вариант предполагал прямую продажу миноритарного пакета при сохранении доли регулятора не ниже 50% плюс одна акция. Второй — выделение части сервисов НСПК в отдельную компанию с последующим акционированием или прямой продажей. В докладе ЦБ отмечалось, что при любом сценарии доступность и качество платежных услуг не должны снизиться.